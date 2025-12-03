Песков назвал скандал вокруг Могерини внутренним делом Евросоюза

Tекст: Дарья Григоренко

В ответ на вопрос журналистов он подчеркнул: «Что касается коррупционных дел в Европейском союзе – это внутреннее дело Европейского союза», передает ТАСС.

Он также отметил, что коррупция встречается повсеместно, а каждая страна и объединения борются с этим явлением по-своему и с разной степенью эффективности.

Напомним, Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции. Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино. Оба чиновника проходят по делу о коррупции в структурах ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.