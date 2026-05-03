У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.0 комментариев
В Сочи не зафиксировали следов нефтепродуктов на пляжах после ЧП в Туапсе
Мониторинговые группы, созданные для оценки экологического состояния акватории и пляжей в Сочи после ЧП в Туапсе, не фиксируют загрязнений нефтепродуктами, сообщили в администрации города-курорта.
Мониторинговые группы, сформированные для оценки экологической обстановки после чрезвычайной ситуации в Туапсе, не обнаружили на пляжах и в акватории Сочи следов нефтепродуктов, передает ТАСС. В администрации города сообщили, что проверки состояния пляжей продолжаются ежедневно.
«В Сочи продолжаются проверки экологического состояния пляжей. Сегодняшние фото из Лазаревского района подтверждают отсутствие загрязнений в море, акватория чиста», – говорится в официальном заявлении властей.
За ситуацией следит команда из 30 специалистов, которые ежедневно инспектируют побережье. Осмотры проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе вывезли более 13 тыс. кубометров мазута с побережья после ЧС.
На побережье Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу.
В Туапсинском округе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации.