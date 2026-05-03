В Сочи не зафиксировали следов нефтепродуктов на пляжах после ЧП в Туапсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мониторинговые группы, сформированные для оценки экологической обстановки после чрезвычайной ситуации в Туапсе, не обнаружили на пляжах и в акватории Сочи следов нефтепродуктов, передает ТАСС. В администрации города сообщили, что проверки состояния пляжей продолжаются ежедневно.

«В Сочи продолжаются проверки экологического состояния пляжей. Сегодняшние фото из Лазаревского района подтверждают отсутствие загрязнений в море, акватория чиста», – говорится в официальном заявлении властей.

За ситуацией следит команда из 30 специалистов, которые ежедневно инспектируют побережье. Осмотры проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных территорий.

