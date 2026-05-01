С берегов Туапсе вывезли более 13 тыс. кубометров мазута

Tекст: Алексей Дегтярёв

Более 13 тыс. кубических метров мазута и загрязненного грунта было собрано на побережье Туапсинского муниципального округа после возгорания на местном НПЗ, сказал Бойко, передает ТАСС.

Очистка территории потребовалась в результате атаки беспилотников ВСУ, которая спровоцировала выбросы нефтепродуктов.

Глава округа Сергей Бойко* уточнил детали проведения работ. «Сбор нефтепродуктов ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 кубических метров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси», – сообщил чиновник.

В ликвидации последствий задействована внушительная группировка сил: 790 человек и 48 единиц техники. Параллельно продолжается тушение пожара на морском терминале.

В пятницу на территории морского терминала в Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников, никто не пострадал.