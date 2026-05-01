С берегов Туапсе вывезли более 13 тыс. кубометров мазута
Специалисты очистили три участка береговой линии в Туапсинском округе, устраняя последствия масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе после налета дронов, сообщил глава округа Сергей Бойко*.
Более 13 тыс. кубических метров мазута и загрязненного грунта было собрано на побережье Туапсинского муниципального округа после возгорания на местном НПЗ, сказал Бойко, передает ТАСС.
Очистка территории потребовалась в результате атаки беспилотников ВСУ, которая спровоцировала выбросы нефтепродуктов.
Глава округа Сергей Бойко* уточнил детали проведения работ. «Сбор нефтепродуктов ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 кубических метров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси», – сообщил чиновник.
В ликвидации последствий задействована внушительная группировка сил: 790 человек и 48 единиц техники. Параллельно продолжается тушение пожара на морском терминале.
В пятницу на территории морского терминала в Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников, никто не пострадал.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом