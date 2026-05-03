Texas Tribune сообщил о новом иске против SpaceX из-за шума ракет

Дмитрий Зубарев

Жители американского штата Техас подали коллективный иск против компании SpaceX из-за сильных звуков, сопровождающих запуск ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Texas Tribune. В иске говорится, что испытания космических аппаратов привели к «очень громким сверхзвуковым хлопкам», которые на протяжении двух лет наносили ущерб домам истцов.

В документе отмечается, что за период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года SpaceX запустила 11 ракет, и каждый запуск сопровождался чрезмерным уровнем шума, якобы нарушающим границы частной собственности. Истцы обвиняют компанию в неосторожности.

Жители требуют компенсировать ущерб, однако точная сумма в иске не указана. При этом в документе отсутствует информация о том, какой именно вред был нанесен их жилью.

