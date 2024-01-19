SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем

Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Axiom Space из четырех человек на борту стартовал к МКС

Tекст: Денис Тельманов

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с площадки космодрома в Космическом центре им. Кеннеди в 16:49 по местному времени 18 января (00:49 мск 19 января), передает ТАСС.

В состав экипажа Crew Dragon входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который будет исполнять обязанности командира, итальянский пилот Вальтер Вилладеи, шведский ученый Маркус Ванд и первый в истории турецкий космонавт Альпер Гезеравджы.

Ожидается, что Crew Dragon совершит стыковку с МКС 20 января, экипаж пробудет на станции порядка двух недель, в ходе которых запланировано около 30 научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту шведский спутник широкополосной связи Ovzon-3. Первая ступень ракеты-носителя использовалась в 10-й раз и совершила управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома.