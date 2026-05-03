Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

Эксперт Иванкин оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Такую оценку привел президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
«Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 млрд рублей за автомобильный мост, до 1,1 трлн рублей за совмещенный», – сообщил Иванкин. Он также отметил, что длина сооружения в самой узкой части пролива составит от шести километров.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость реализации этого масштабного проекта, несмотря на высокие затраты. Вопрос создания стационарной переправы обсуждается с середины XX века, при этом рассматривались варианты как моста, так и тоннеля, но в последнее время предпочтение отдается первому.