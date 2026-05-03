Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в Max сообщил, что «ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.