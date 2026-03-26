Роспатент выбрал пять лучших российских изобретений для дорог

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне подали более 800 патентов на технологии, улучшающие качество дорожных покрытий за последние пять лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента. Эксперты ведомства отобрали пять наиболее перспективных изобретений, способных повысить долговечность и безопасность российских дорог.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов подчеркнул: «За 5 последних лет Федеральная служба зарегистрировала более 800 отечественных инноваций, связанных со строительством дорог, созданием дорожных покрытий, конструированием специальных машин и вспомогательного оборудования для строительства и ремонта автомагистралей, а также мостов и туннелей для автотранспорта». Он отметил, что среди заявок много решений для сложных климатических условий и интенсивной эксплуатации.

Сотрудники «Газпром нефти» представили технологию, повышающую прочность дорожной одежды, что позволяет увеличить срок службы покрытия при активном движении тяжелого транспорта. Инженеры «Газпром переработки» запатентовали конструкцию сборно-разборного модульного путепровода, которую можно быстро собирать и разбирать при необходимости.

В Перми разработана технология с применением оптоволоконных частиц, покрытых полимерным слоем: это повышает устойчивость асфальтобетона к деформациям при высоких температурах. В институте «Гипростроймост» создали технологию, защищающую дорожное покрытие на мостах от растрескивания.

Ещё одно изобретение принадлежит Сибирскому федеральному университету – конструкция размещается на обочине трассы и позволяет управлять потоком метели, снижая засыпание дороги снегом. Все эти решения ориентированы на повышение безопасности и надежности российских дорог, что особенно актуально в условиях переменчивого климата и высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент отметил рост заявок на патентование на 35% в 2024 году.

В Пермском крае на трассе М-12 «Восток» испытали первый в России беспилотный дорожный каток с системой высокоточного автовождения.