Первый беспилотный дорожный каток испытали на трассе М-12
В Пермском крае был протестирован прототип беспилотного катка с системой высокоточного автовождения и дистанционным управлением параметрами работы, рассказал глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.
Испытания первого в России беспилотного катка прошли на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», передает РИА «Новости». Машина работала в режиме автоведения, при котором оператор с планшета задает параметры работы, а система сама управляет движением с точностью до сантиметра. Это позволяет ускорять темпы строительства, минимизировать человеческий фактор и увеличивать качество работ.
Райкевич отметил, что дальнейшее развитие системы позволит одному оператору дистанционно контролировать несколько машин. Для точного позиционирования применяются отечественные разработки и сервисы «Роскосмоса».
Генеральный директор Нацпроектстроя Алексей Крапивин выразил уверенность, что технология будет внедряться на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Он подчеркнул, что подобные инновации повышают производительность техники и общий уровень дорожного строительства.
