Россия испытала робот-турель для поддержки штурмовых действий

Народный фронт сообщил об успешных испытаниях беспилотного робота-турели «Варан»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработчики гусеничной платформы «Варан» и турели ДУП-2 представили новый робототехнический комплекс, сообщает ТАСС.

Эта инновационная система предназначена для использования в штурмовых действиях и их поддержке, что значительно повышает эффективность боевых операций. Робототехнический комплекс прошел испытания, приближенные к реальным боевым условиям, в ходе которых продемонстрировал высокую эффективность.

Основной задачей комплекса является подведение непосредственно к позиции противника для обнаружения и уничтожения целей. Управление системой возможно на расстоянии до 15 километров, что позволяет оператору оставаться в безопасности. Комплекс оснащен системой стабилизации и может функционировать в дневных и ночных режимах, обеспечивая непрерывное наблюдение и точное наведение.

Как заявил представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин, в ближайшее время первые образцы комплекса будут отправлены на передовую для испытания в реальных боевых условиях. Этот шаг должен подтвердить практическую ценность разработки и ее готовность к полноценному боевому применению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разработчики создали гибрид из дрона и робота для чрезвычайных ситуаций и разминирования, который может значительно повысить ударную мощь в зоне спецоперации. Гусеничные беспилотные платформы «Мангуст» решили представить на форуме «Армия-2024» как часть этого инновационного подхода.