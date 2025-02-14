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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 13:02 • Новости дня

    Россия испытала робот-турель для поддержки штурмовых действий

    Народный фронт сообщил об успешных испытаниях беспилотного робота-турели «Варан»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Разработчики гусеничной платформы «Варан» и турели ДУП-2 представили новый робототехнический комплекс, сообщает ТАСС.

    Эта инновационная система предназначена для использования в штурмовых действиях и их поддержке, что значительно повышает эффективность боевых операций. Робототехнический комплекс прошел испытания, приближенные к реальным боевым условиям, в ходе которых продемонстрировал высокую эффективность.

    Основной задачей комплекса является подведение непосредственно к позиции противника для обнаружения и уничтожения целей. Управление системой возможно на расстоянии до 15 километров, что позволяет оператору оставаться в безопасности. Комплекс оснащен системой стабилизации и может функционировать в дневных и ночных режимах, обеспечивая непрерывное наблюдение и точное наведение.

    Как заявил представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин, в ближайшее время первые образцы комплекса будут отправлены на передовую для испытания в реальных боевых условиях. Этот шаг должен подтвердить практическую ценность разработки и ее готовность к полноценному боевому применению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разработчики создали гибрид из дрона и робота для чрезвычайных ситуаций и разминирования, который может значительно повысить ударную мощь в зоне спецоперации. Гусеничные беспилотные платформы «Мангуст» решили представить на форуме «Армия-2024» как часть этого инновационного подхода.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    12 февраля 2025, 09:27 • Новости дня
    Ростех решил показать в Абу-Даби новый РПЛ-7, которому «позавидовал бы Рэмбо»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Ростех» представил на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с уникальной эргономикой и высокой надежностью, который, по мнению экспертов, превосходит многие зарубежные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, сообщает РИА «Новости». Индустриальный директор Бекхан Оздоев отметил, что новое оружие отличается высокой эргономикой и удобством использования, что делает его выделяющимся среди аналогов. «Если бы Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», – подчеркнул Оздоев.

    РПЛ-7 создан под патрон 7,62х39 миллиметров, обладает высокой надежностью и точностью. Пулемет позволяет вести огонь с обеих рук и может быть дооснащен дополнительным оборудованием, что делает его еще более универсальным.

    Кроме РПЛ-7, на выставке представлены новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Эти модели отличаются укороченной формой и малогабаритностью, что также повышает их удобство использования. По словам Оздоева, российские стрелковые образцы по-прежнему остаются одними из самых востребованных в мире.

    Помимо стрелкового оружия, «Ростех» представляет новые барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э», которые уже применяются в ходе СВО. Эти дроны-камикадзе эффективно уничтожают огневые точки и бронетехнику противника, благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые представят на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

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    13 февраля 2025, 04:04 • Новости дня
    Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30

    Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.

    Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.

    Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.

    По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.

    Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

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    13 февраля 2025, 03:35 • Новости дня
    На Aero India назвали основные преимущества российского ЗРК «Тор»

    Эксперт Ходаренок отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей»

    Tекст: Максим Попов

    Зенитные ракетные комплексы «Тор» производства «Алмаз-Антей» имеют значительный экспортный потенциал благодаря своей эффективности в боях и возможности конфигурации под нужды покупателей, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок на полях выставки Aero India – 2025 подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» обладают значительным экспортным потенциалом.

    «Комплексы ЗРК „Тор“ очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки», приводит агентство слова специалиста.

    Ходаренок добавил, что система выпускается в различных конфигурациях: на колесной и гусеничной базе, а также в виде модуля, что позволяет ставить его на любое автошасси. Ходаренок отметил успешное применение «Тор» на базе Хмеймим и в спецоперациях.

    Также на выставке была представлена зенитная система большой дальности С-400 «Триумф». По словам эксперта, эта система превзошла тактико-технические требования и эффективно работает как по воздушным, так и по наземным целям.

    Ходаренок сравнил С-400 с американским комплексом Patriot, отметив, что российская система значительно превосходит ее по характеристикам. Он подчеркнул, что хотя С-400 не дешевая система, она привлекает внимание многих стран. На данный момент ее уже приобрели Китай, Индия и Турция.

    Ранее военный эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

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    13 февраля 2025, 09:56 • Новости дня
    На выставке Aero India показали боевой БПЛА CATS Warrior

    Боевой дрон CATS Warrior от HAL представили на выставке Aero India 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India продемонстрировали боевой БПЛА CATS Warrior, который успешно завершил испытания в 2025 году и оснащен современным вооружением.

    Боевой беспилотный летательный аппарат CATS Warrior был представлен на международной авиационно-космической выставке Aero India, сообщает ТАСС. Дрон разработан индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и является частью системы боевого воздушного патрулирования CATS.

    CATS Warrior, флагманский дрон проекта, способен выполнять автономные операции на расстоянии до 700 км от материнского корабля. Он работает в составе группы автономных дронов, включая CATS Hunter, CATS Alpha-S и CATS Infinity, каждый из которых выполняет свою роль в системе.

    Характеристики CATS Warrior впечатляют: скорость до 850 км/ч, дальность полета 800 км и грузоподъемность 250 кг. Дрон вооружен ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля, что делает его универсальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Индии отменило контракты на 400 беспилотников из-за использования китайских деталей. Индийский производитель дронов FWDA рассматривает возможность поставки ударных беспилотников 200B в Россию как ответную услугу в сложной международной ситуации. В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard в ходе СВО.

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    13 февраля 2025, 03:05 • Новости дня
    Эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола»

    Tекст: Максим Попов

    Российские зенитные ракетные комплексы эффективно выполняют задачи противоракетной обороны и делают создание аналога израильского «Железного купола» бессмысленным, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая на Международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025, подчеркнул, что существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского «Железного купола». Ходаренок отметил, что система противоракетной обороны Израиля предназначена для защиты от тактических неуправляемых ракет и была разработана для специфической обстановки Ближнего Востока.

    По словам эксперта, России не требуется разрабатывать подобный комплекс, если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию особо важных объектов. В качестве примера он привел зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-400 «Триумф», С-350 и «Бук-M3», которые способны эффективно выполнять функции противоракетной обороны.

    «На дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 „Триумф“, обладающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и „Бук-M3“. Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного прикрытия любого объекта», – приводит агентство слова военного эксперта.

    Ранее российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности. Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

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    14 февраля 2025, 02:46 • Новости дня
    Вашингтон объявил о поставках истребителей F-35 в Индию

    Трамп сообщил о многомиллиардных поставках вооружения в Индию, включая F-35

    Tекст: Максим Попов

    США намерены увеличить поставки вооружения в Индию на «многие миллиарды», включая планируемые поставки истребителей F-35, заявил президент Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.

    По словам Трампа, США планируют поставлять Индии истребители F-35 и рассчитывают, что Дели значительно увеличит закупки американского вооружения.

    «С этого года мы увеличиваем военные продажи Индии на многие миллиарды долларов, а также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии малозаметные истребители F-35», – приводит ТАСС слова американского президента.

    Напомним, накануне посол России в Индии Денис Алипов заявил, что истребитель Су-57Э демонстрирует превосходство над американским F-35. По его словам, Су-57Э является единственным истребителем, который прошел проверку в реальных боевых условиях. Это важный аргумент в пользу выбора российской техники для сотрудничества, подчеркнул он.

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    13 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения

    Ростех разработал многослойный бронежилет «Оберег» с защитой от пуль и осколков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения, который весит 1,7 кг и защищает от пуль и осколков, обеспечивая комфортное ношение под одеждой.

    Как передает Telegram-канал Ростеха, тульский завод «Октава», управляемый компанией «РТ-Капитал», разработал бронежилет «Оберег», предназначенный для скрытого ношения под одеждой. Бронежилет особенно востребован сотрудниками охранных предприятий. Его вес составляет 1,7 кг, а площадь брони превышает 31 квадратный дециметр, что превосходит многие аналогичные образцы на рынке. Планируется, что в этом году изделие будет выведено на рынок.

    Бронежилет оснащен классом защиты Бр1, который способен останавливать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм, используемую в пистолетах Макарова и Стечкина, с дистанции в пять метров. Более того, амуниция успешно прошла предварительные испытания на остановку более мощной пули из западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. От осколков изделие защищает за счет класса защиты С2.

    Дизайн бронежилета позволяет носить его как под верхнюю одежду, так и под пиджак, обеспечивая защиту передней, задней и боковых частей тела. Боковины жилета могут сниматься, а эластичные камербанды на липучках позволяют регулировать его размер в обхвате. Плечевые лямки предусмотрены для настройки по росту, что делает жилет практически незаметным и удобным в движении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курчатовский институт решил создать новый материал для бронежилетов, который усилит защитные свойства амуниции. Также сообщалось, что концерн «Калашников» отправил новые бронежилеты на войсковые испытания.

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    12 февраля 2025, 10:02 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М» в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку ракет для ОТРК «Искандер-М» в рамках гособоронзаказа 2025 года, а также ряд других высокоточных вооружений.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», являющийся частью корпорации «Ростех», приступил к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. В рамках этого заказа уже осуществлена поставка партии высокоточного оружия для российского заказчика, сообщает ТАСС

    Среди поставленных вооружений – ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2», а также легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305». Также были переданы зенитные управляемые ракеты для систем «Панцирь» и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области, а также уничтожили склад безэкипажных катеров под Одессой, однако эксперт указывал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту.

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    12 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Россия решила показать на IDEX-2025 комплекс «Корнет» с дистанционным пультом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке IDEX-2025 представят комплекс «Корнет» с дистанционным пультом, позволяющим управлять системой из укрытия.

    Госкорпорация «Ростех» впервые представит на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным пультом управления. Об этом пишет РИА «Новости».

    По словам индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева, новый пульт позволяет вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса, что значительно повышает безопасность расчета.

    Руководитель отметил, что пульт разработан на отечественной компонентной базе и соответствует высоким стандартам надежности и эргономичности. По мнению Оздоева, «Корнет» демонстрирует высокую адаптивность технологий, характерную для российских вооружений. Управляемая ракета комплекса «Корнет-Э», с определенными изменениями, используется как авиабоеприпас Х-БПЛА на ударных дронах.

    На выставке также представят облегченную версию комплекса «Корнет» – «Булат». Оздоев добавил, что все варианты «Корнета» продолжают совершенствоваться, особенно в методах наведения, что повышает их точность и эффективность. По его словам, военные дают положительные отзывы о способности ракеты легко поражать цели даже в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на этой же выставке, а экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

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    11 февраля 2025, 13:55 • Новости дня
    «Калашников» отправил новые бронежилеты на войсковые испытания

    Началась поставка бронежилетов «Калашников» для войсковых испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» начал отгрузку перспективных бронежилетов для войсковых испытаний, которые оснащены бронепанелями Бр4+ и противоосколочными элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающими стойкость к скорости осколков не менее 630 м/с.

    Как сообщает Telegram-канал «Калашников», ООО «Триада-ТКО» из концерна «Калашников» начало поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний. Бронежилеты были разработаны на базе модульной разгрузочной системы версии 2.0 и оснащены бронепанелями Бр4+, которые защищают от пуль калибра 5,45х39 мм и 7,62х39 мм. Они также содержат противоосколочные элементы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающие стойкость к осколкам со скоростью до 630 м/с.

    Вес бронежилета составляет около 11 кг, и он оборудован телескопическими упорами для перераспределения нагрузки с плеч на бедра, что уменьшает утомляемость солдат. В комплект также включены модули защиты шеи, брюшной области и паха. Бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая также проходит испытания.

    Конструкция бронежилета позволяет его трансформацию, что позволяет использовать его в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника. В комплект входят подсумки для боеприпасов, средств связи, медикаментов и других принадлежностей. Маскировочный рисунок «Цифра» адаптирован для климата средней и высокой температуры. По завершении испытаний будет принято решение о дальнейшем заказе бронежилетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки для Вооруженных сил России, новый разведывательный мини-дрон «Каракурт» концерна «Калашников» включен в состав боевой экипировки «Легионер», а также «Калашников» запустил в серию улучшенный штурмовой комплект «Стрелок».

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    13 февраля 2025, 08:18 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» представил ЗРК «Панцирь-СМД-Е» на IDEX-2025 в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби «Рособоронэкспорт» представит новейший зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», который считается одним из лучших решений для защиты инфраструктуры от воздушных угроз.

    ЗРК «Панцирь-СМД-Е», который будет представлен «Рособоронэкспортом» на Международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, считается передовой системой для защиты от воздушных угроз, сообщает ТАСС.

    Гендиректор компании Александр Михеев заявил, что комплекс способен надежно защищать объекты инфраструктуры, включая нефтегазовые, от всех видов угроз. Устройство может устанавливаться на различных площадках, управляется дистанционно и способно выполнять залповые стрельбы, получая данные с внешних радарных систем.

    Комплекс «Панцирь-СМД-Е» является новейшей системой ПВО сверхмалой дальности и предназначен для защиты от беспилотных летательных аппаратов, включая квадрокоптеры. Обладая боекомплектом из 48 ракет ТКБ-1055, этот ЗРК оптимизирован по параметрам «эффективность-стоимость» и обеспечивает длительную защиту. В «Рособоронэкспорте» также подчеркнули, что комплекс способен использовать ракеты с дальностью поражения до 20 км.

    На выставке IDEX-2025 также будет представлен танк Т-90МС, который сочетает в себе передовые технологии и адаптирован для противодействия современным противотанковым средствам. Он оснащен системой динамической защиты, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронного противодействия. В конструкции танка реализован принцип дифференцированного бронирования, а также предусмотрена новая система управления огнем «цифровой борт».

    Комплексный подход России к разработке и модернизации вооружений позволил «Рособоронэкспорту» подписать в 2025 году контракты с 15 дружественными странами на сумму более 4,5 млрд долларов. На выставке IDEX-2025 будут представлены новинки, включая барражирующие боеприпасы «Куб» и ПТРК «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат». В компании подчеркнули, что все образцы вооружения, представленные в Абу-Даби, имеют боевой опыт и доработаны с учетом современного конфликта высокой интенсивности.

    В рамках деловой программы IDEX-2025 «Рособоронэкспорт» планирует встречи с делегациями из стран Ближнего Востока и другими участниками выставки. Будут представлены новейшие достижения российского оборонно-промышленного комплекса и обсуждены различные варианты сотрудничества, включая технологическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила «Ланцет-Э» на выставке в Индии. Также сообщалось, что Су-57Э вызвал ажиотаж среди зарубежных журналистов на Aero India. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что объем поставок российской продукции военного назначения в Индию составляет около 80 млрд долларов.

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    12 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о показе новейшего беспилотника «КУБ-10Э» в Абу-Даби

    Стало известно о первой презентации «КУБ-10Э» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые покажет на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби новейший ударный беспилотник «КУБ-10Э», предназначенный для поражения различных военных объектов.

    Концерн «Калашников» впервые представит новейший комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-10Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, передает Telegram-канал «Калашников». Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, ОАЭ.

    Ударный беспилотник «КУБ-10Э» предназначен для поражения широкого спектра военных целей, включая небронированную технику, бронетранспортеры, командные пункты, объекты противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Он может наносить удары по объектам тылового обеспечения и полевым складам боеприпасов.

    Беспилотник способен действовать в любое время суток и в различных метеорологических условиях, включая ветер с порывами до 15 м/с и температуры от -30°С до +40°С. Комплекс запускается с катапульты, его крейсерская скорость составляет 100 км/ч, а высота полета варьируется от 100 до 2500 м. Наведение осуществляется по заданным координатам и данным глобальной навигационной спутниковой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд по экспорту оружия, а также показал первый полет дрона «КУБ-10Э».

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    12 февраля 2025, 08:48 • Новости дня
    «Ростех» решил показать почти 200 образцов техники на выставке IDEX-2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, которая пройдет с 17 по 21 февраля, Ростех представит почти 200 современных образцов военной техники, включая универсальный комплекс ПВО «Крона-Э» от «Калашникова», сочетающий зенитные ракеты и средства управления.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрирует почти 200 современных образцов техники на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, сообщает РИА «Новости».

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что российская делегация представит военную технику, соответствующую самым современным требованиям. Среди экспонентов будут такие известные предприятия, как «Высокоточные комплексы», концерн «Калашников», УВЗ и «Швабе».

    Руководителем российской экспозиции станет компания «Рособоронэкспорт». Бекхан Оздоев подчеркнул, что российское вооружение сохраняет популярность благодаря своей выгодной цене, высокому качеству и эффективности. В последнее время особое внимание уделяется адаптивности применяемых технологий, что позволяет продуктивно отвечать на новые вызовы.

    По мнению Оздоева, большой интерес иностранных заказчиков обусловлен многократной проверкой российской военной продукции в боевых условиях. Российские специалисты создали эффективную систему обратной связи, которая собирает данные о применении вооружения в зонах боевых действий. Это позволяет оперативно адаптировать технологии и удовлетворять актуальные потребности клиентов.

    В качестве примера адаптивности Оздоев привел комплекс ПВО «Крона-Э» от «Калашникова», в котором сочетаются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Он подчеркнул, что этот комплекс будет представлен на IDEX-2025. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби и, как ожидается, вызовет большой интерес у ближневосточных стран и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», которые применяются в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, также продемонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

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