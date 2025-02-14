Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Россия испытала робот-турель для поддержки штурмовых действий
Народный фронт сообщил об успешных испытаниях беспилотного робота-турели «Варан»
В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.
Разработчики гусеничной платформы «Варан» и турели ДУП-2 представили новый робототехнический комплекс, сообщает ТАСС.
Эта инновационная система предназначена для использования в штурмовых действиях и их поддержке, что значительно повышает эффективность боевых операций. Робототехнический комплекс прошел испытания, приближенные к реальным боевым условиям, в ходе которых продемонстрировал высокую эффективность.
Основной задачей комплекса является подведение непосредственно к позиции противника для обнаружения и уничтожения целей. Управление системой возможно на расстоянии до 15 километров, что позволяет оператору оставаться в безопасности. Комплекс оснащен системой стабилизации и может функционировать в дневных и ночных режимах, обеспечивая непрерывное наблюдение и точное наведение.
Как заявил представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин, в ближайшее время первые образцы комплекса будут отправлены на передовую для испытания в реальных боевых условиях. Этот шаг должен подтвердить практическую ценность разработки и ее готовность к полноценному боевому применению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разработчики создали гибрид из дрона и робота для чрезвычайных ситуаций и разминирования, который может значительно повысить ударную мощь в зоне спецоперации. Гусеничные беспилотные платформы «Мангуст» решили представить на форуме «Армия-2024» как часть этого инновационного подхода.