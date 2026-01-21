Эстония с 2022 года направила Украине военную помощь на 800 млн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, власти Эстонии с 2022 года направили на военную помощь Украине свыше 800 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный портал гостелерадио ERR.

Эдур уточнила: «С начала 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на 805 млн евро. Если включить сюда расходы Сил обороны [Эстонии], связанные с оказанием помощи Украине, то в общей сложности это 815 млн евро».

Эдур пояснила, что в эти расходы, помимо прямых поставок вооружения и оборудования, входят также траты на обучение украинских военнослужащих. В частности, с 2022 года обучение на территории Эстонии прошли примерно 1,5 тыс. человек из Украины.

Эстония остается одним из наиболее активных европейских партнеров Украины по объему военной поддержки, подчеркивают в Минобороны балтийской республики.

