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    5 октября 2024, 10:37 • Общество

    Группа тяжелых роботов повысит ударную мощь в зоне спецоперации

    Группа тяжелых роботов повысит ударную мощь в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Александр Гулин

    В военном технополисе «Эра» Минобороны России представлена целая серия новейших боевых роботов (робототехнических комплексов). Среди них выделяются модели тяжелого штурмового комплекса на базе танков типа Т-72. Возможно, перед нами машина, способная вернуть танкам былую роль на поле боя. О чем идет речь?

    Спецоперация изменила очень многое в тактике ведения боевых действий. Она ввела в строй множество новых видов вооружений и резко понизила роль многих других, привычных.

    Одним из самых ярких примеров подобного рода стали танки. Еще несколько лет назад казалось, что их положение как главной ударной силы сухопутных войск незыблемо. Сила армий разных стран сравнивалась по количеству танков, которые имеются у них на вооружении. Однако сегодня танк, при всей своей грозной силе – первая жертва принципиально нового вида вооружений, беспилотников. Особенно – FPV-дронов или же БпЛА-камикадзе.

    Против этих систем танки почти полностью беззащитны. А главное – беззащитен их экипаж. Беспилотники, то есть боевая авиация, действующая без летчика на борту, легко поражает тяжелые гусеничные машины в верхнюю полусферу.

    Конечно, за время СВО танки были улучшены. Появились т. н. «мангалы» – защитные решетчатые экраны. Машины оснащаются и комплексами РЭБ, и новыми видами маскировки. Это снизило потери и повысило эффективность бронетехники.

    Однако куда более серьезным способом защиты выглядит создание из танка такого же роботизированного вида оружия, которым является беспилотник – танка безэкипажного. Модель именно такой системы вооружений и была продемонстрирована в военном технополисе «Эра» в пятницу.

    Как заявляется, представленные образцы предназначены «для повышения эффективности штурмовых задач при прорыве укрепленных районов, уничтожения высокозащитных объектов со снижением потерь личного состава. Преимущества таких комплексов заключаются в высоких показателях огневой мощи, защищенности, подвижности с реализацией принципа сетецентрического управления в автоматическом режиме со снижением влияния человеческого фактора».

    Судя по тому, что Минообороны указывает совершенно определенную платформу комплекса – танк Т-72 – речь идет об ударном роботе под названием «Штурм» разработки Уралвагонзавода. О начале его испытаний сообщалось, в частности, еще в марте 2022 года.

    Стоит отметить, что разработка тяжелого танка-робота идет в строжайшем секрете. На данный момент в открытом доступе нет ни единого изображения не то что каких-либо образцов, но даже проектов, моделей, рисунков и компьютерных отрисовок облика этих машин.

    На что же должен быть способен ударный роботизированный комплекс «Штурм»?

    Начнем с системы управления. Дистанционно ведомые роботы оснащены ультразвуковыми, инфракрасными и оптическими датчиками, позволяющими автоматически двигаться в колонне с максимальной скоростью около 40 км/ч, самостоятельно рассчитывать и прокладывать маршруты, преодолевая при этом как естественные, как и инженерные заграждения различных типов, для чего каждый танк-робот оборудован бульдозерным клинком. Кроме того, на «Штурмах» реализован принцип сетевой связи, когда команды от оператора могут поступать не только напрямую, но и с помощью так называемых роботов-ретрансляторов.

    Весь комплекс состоит из нескольких боевых машин. Именно поэтому Минобороны и заявляет, что представлены «образцы», а не «образец».

    «Флагманом» является 50-тонный робот-танк, оборудованный укороченным 125-мм орудием на базе гладкоствольной танковой пушки 2А46. Такое орудие способно вести огонь кумулятивными, подкалиберными, осколочными снарядами, а также управляемыми противотанковыми и фугасными ракетами.

    «Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит «Штурму» хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей», – сообщали источники в 2021 году, когда создание опытных образцов только начиналось.

    Вторая и третья машины снабжены дистанционно управляемыми танковыми пулеметами ПКТМ, огнеметами РПО-2 «Шмель» и «Шмель-М», а также комплектом защиты от кумулятивных снарядов. Третья машина комплекса имеет на вооружении боевой модуль из двух 30-мм автоматических пушек. Что касается четвертого робота, его ударной силой служит блок термобарических зарядов от тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

    Заслуживает внимания и система защиты. Испытания показали, что «Штурм» в состоянии сохранить боеспособность как после подрыва на мине, так и в результате 15 попаданий зарядов от ручного противотанкового гранатомета (РПГ) или же реактивных противотанковых гранат. Это особенно важно в условиях городских боев, где одним из главных врагов любой бронетехники является как раз РПГ, более эффективный в ограниченном пространстве, нежели противотанковые управляемые ракеты, применяемые чаще на открытой местности.

    Интересна также система управления и «соподчинения» роботов на поле боя. Четыре машины составляют роботизированную танковую группу. При этом командирский робот способен управлять работой трех остальных на расстоянии около 3 км.

    Группы автономных «Штурмов» составляют роботизированный взвод, действующий аналогично обычному танковому взводу. Каждая машина группы, управляемая оператором, имеет свои собственные средства навигации, систему типа «свой-чужой» и может работать относительно автономно.

    Робототехнические комплексы «Штурм», в первую очередь, предназначены для ведения боев в городской черте. Как отмечал членкор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «смысл комплекса в том, что робот, который идет впереди линейных танков, становится первым объектом удара противника. Для него отличить робота от линейного танка сложно, если не невозможно.

    Это значит, что выживаемость личного состава танков резко повышается. В ходе городских боев штурмовые роботы помогут избежать дополнительных жертв».

    По мнению эксперта, первая из четырех машин комплекса, снабженная пушкой, может и должна «разбирать» оборонительные и заградительные сооружения. Робот огневой поддержки «также следует впереди линейных танков, решает задачи уничтожения личного состава противника и его противотанковых средств, в том числе в укрытиях».

    Сроки принятия танков-роботов на вооружение пока не называются. Высказываются и различные предположения относительно вариантов их внедрения в строй отечественной бронетехники. Например, военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский заявлял о возможном создании специальных роботизированных подразделений, в рядах которых такие комплексы как «Штурм» будет гораздо легче интегрировать в боевые порядки, а, значит, и начать использовать для выполнения конкретных задач в ходе военных действий.

    В одном можно быть уверенным – уже вскоре тяжелые танки-роботы будут испытаны не на полигоне, а в настоящих боевых условиях. «После практической апробации образцы будут направлены в зону проведения СВО», сообщает Минобороны.

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