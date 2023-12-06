Мишустин рассказал о разработке криогенной силовой установки для самолетов

Мишустин рассказал о разработке в России криогенной силовой установки для самолетов

Tекст: Валерия Городецкая

В течение ближайших лет будет создан и испытан демонстратор такой установки с использованием жидкого водорода, сообщил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание», передает ТАСС.

Он пояснил, что благодаря низкой температуре возможно почти десятикратно увеличить мощность электрических компонентов вспомогательной силовой установки при сохранении массогабаритных характеристик.

Мишустин также обозначил наиболее перспективные направления развития в гражданском авиастроении. «Самые перспективные направления – развитие не только традиционной линейки, но и беспилотных систем, сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов, а также конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке», – сказал он.

Премьер добавил, что российские власти продолжат уделять внимание вопросам авиаотрасли для запуска широкого модельного ряда новых машин, необходимых в том числе для замены самолетов Boeing и Airbus. Также правительство будет работать над оптимизацией маршрутов внутри страны и стимулированием региональной авиации.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о наличии у России потенциала для рывка в авиастроении.