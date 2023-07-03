Нарышкин заявил о наличии у России потенциала для рывка в авиастроении

Нарышкин: Россия имеет потенциал для рывка в авиастроении и может гарантировать гражданам бесперебойное авиасообщение

Россия располагает потенциалом для нового рывка в авиастроении и обладает возможностями гарантировать своим гражданам бесперебойное авиасообщение при любом развитии ситуации в мире, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В ходе выступления на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации в России, Нарышкин заверил, что у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать своим гражданам бесперебойное авиасообщение. Он также выразил уверенность, что у России есть интеллектуальный и технологический потенциал, есть все возможности для нового рывка в авиастроении, передает ТАСС.

Нарышкин подчеркнул, что Россия располагает уникальной школой подготовки авиаконструкторов и пилотов, диспетчеров и штурманов. Председатель Российского исторического общества заявил, что отечественная гражданская авиация, опираясь на богатые традиции, успешно перешагнула столетие и продолжает развиваться в интересах страны и ее граждан.

Перед круглым столом Нарышкин принял участие в открытии выставки, посвященной истории развития отечественной гражданской авиации, в Доме Российского исторического общества. Он подчеркнул, что становление этой отрасли является яркой страницей в истории России.

Как сообщили в РИО, экспонаты для выставки были представлены музеями-партнерами – Центральным домом авиации и космонавтики ДОСААФ России, Научно-мемориальным музеем профессора Н. Е. Жуковского, музеем техники Вадима Задорожного, музеем Московского государственного технического университета гражданской авиации. В экспозиции хронологически представлены экспонаты, отражающие ключевые периоды развития отечественной гражданской авиации с начала XX века, в период Великой Отечественной войны и в наши дни.

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