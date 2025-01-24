Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Ростех запустил производство модулей навигации для беспилотников
Ростех начал выпуск модулей для дронов, ориентирующихся по вышкам связи
Ростех ввел в производство уникальные навигационные модули для беспилотников, которые используют базовые станции сотовой связи для повышения точности позиционирования, что значительно улучшает выполнение полетных задач.
Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», приступил к производству компонентов для беспилотных летательных аппаратов, в том числе навигационных модулей, которые ориентируются по базовым станциям сотовой связи, сообщает ТАСС. Это нововведение позволяет дронам получать более точные данные о своей позиции и состоянии в воздухе.
В «Ростехе» подчеркнули, что модули оснащены интегрированной антенной для глобальных навигационных спутниковых систем и мини-барометром, который с высокой точностью измеряет высоту дрона. Эти элементы являются частью сложной иерархической структуры с отечественным программным обеспечением, обеспечивающим высокую степень защищенности.
Кроме того, в «Росэлектронике» разработали два вида контроллеров двигателя для управления моторами беспилотных, подводных и надводных аппаратов. Один из контроллеров подходит для дронов грузоподъемностью до 10 кг, а второй модернизирован для моделей до 25 кг.
Высокая потребность в таких технологиях в стране стимулировала разработку и запуск в производство линейки ключевых узлов с высокими эксплуатационными характеристиками. Использование отечественных комплектующих позволяет оперативно поставлять продукцию заказчикам, минимизируя логистические сложности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростех» впервые показал за рубежом комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля», а «Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6».