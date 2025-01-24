Ростех запустил производство модулей навигации для беспилотников

Ростех начал выпуск модулей для дронов, ориентирующихся по вышкам связи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», приступил к производству компонентов для беспилотных летательных аппаратов, в том числе навигационных модулей, которые ориентируются по базовым станциям сотовой связи, сообщает ТАСС. Это нововведение позволяет дронам получать более точные данные о своей позиции и состоянии в воздухе.

В «Ростехе» подчеркнули, что модули оснащены интегрированной антенной для глобальных навигационных спутниковых систем и мини-барометром, который с высокой точностью измеряет высоту дрона. Эти элементы являются частью сложной иерархической структуры с отечественным программным обеспечением, обеспечивающим высокую степень защищенности.

Кроме того, в «Росэлектронике» разработали два вида контроллеров двигателя для управления моторами беспилотных, подводных и надводных аппаратов. Один из контроллеров подходит для дронов грузоподъемностью до 10 кг, а второй модернизирован для моделей до 25 кг.

Высокая потребность в таких технологиях в стране стимулировала разработку и запуск в производство линейки ключевых узлов с высокими эксплуатационными характеристиками. Использование отечественных комплектующих позволяет оперативно поставлять продукцию заказчикам, минимизируя логистические сложности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростех» впервые показал за рубежом комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля», а «Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6».