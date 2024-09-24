Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Ростех впервые показал за рубежом комплекс РЭБ «Лесочек»
Комплекс РЭБ «Лесочек» презентовали на выставке ADEX-2024 в Азербайджане
Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках выставки ADEX-2024 в Азербайджане впервые демонстрирует за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», способный подавлять каналы управления БПЛА, сообщили в госкорпорации.
Как говорится в сообщении, холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые продемонстрировал за пределами России модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек, передает «РИА Новости».
Там добавили, что «Лесочек» включает в себя малогабаритные передатчики помех и производится в нескольких модификациях. В Азербайджане был показан вариант, предназначенный для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля, который дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников.
Остальные модификации комплекса обеспечивают защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Эти устройства могут быть установлены на пути военных колонн, на стоянках и в движении железнодорожных составов. Также предусмотрен носимый вариант комплекса, который отличается небольшими размерами и весом и представляет собой кейс с оборудованием.
Носимый «Лесочек» рассчитан на защиту охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, может применяться в помещениях для блокировки нежелательных радиосигналов и защиты конфиденциальной информации во время служебных мероприятий.
Ранее холдинг «Росэлектроника» разработал новый комплекс радиоэлектронного подавления беспилотников «Серп-ВС6Д», который совмещает в себе функции РЭБ и высокоточный детектор. В дополнение к этому холдинг поставил первые станции тропосферной связи «Гроза», оснащенные обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» также разработала и начала поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от дронов.