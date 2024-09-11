Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 км там, где ее слодно организовать традиционным способом. Станция способна поддерживать скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с.

В «Грозе» используется основанная на отражении сигнала от тропосферы технология. Для организации линии тропосферной связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мачте или треноге. В состав решения входит цифровой модем, способный за счет нейросетей обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

В новой версии модема модернизированы встроенные алгоритмы обработки информации. Это позволило почти вдвое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущей модификацией. В пресс-службе добавили, что тропосферная связь широко используется в армии, так как оборудование обеспечивает серьезную «дальнобойность» покрытия.

«Линию связи довольно просто организовать при помощи двух станций. На фронте это отличная альтернатива и «подстраховка» кабелю и спутнику и в плане надежности, и в плане экономики. В гражданском секторе тропосферная связь также имеет большие перспективы. Учитывая, что «Гроза» функционирует при температуре от -50 до +65 °C, влажности до 98% и порывах ветра до 20 м/с, ее можно использовать в горных и арктических районах», – указали в Ростехе.

Напомним, в сентябре 2022 года в России впервые для гражданского рынка началось производство загоризонтных станций связи «Гроза» с дальностью работы более 200 километров.