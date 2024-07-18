Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.13 комментариев
Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей
Ростех начал поставки нового антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей
Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» разработал и начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от дронов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов, который уже поставляется заказчикам. Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством.
Как уточнили в Ростехе, размещение на крыше гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами, в радиусе не менее 250 м, причем он эффективно работает как в движении, так и стационарно.
Как привели в пресс-службе слова гендиректора «Полюса» Анатолия Кузнецова, «Леший» может применяться не только для защиты транспорта, но и для обеспечения безопасности промышленных объектов.
«От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. Производство изделий полностью локализовано на мощностях ВЦКБ «Полюс». От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса. В настоящее время мы ведем работы по расширению диапазона частот», – добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).