  • Новость часаГенштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
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    Арсен Аваков объявлен в розыск в России
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    НАТО определило две «красные линии» для вступления в конфликт на Украине
    Французский Иностранный легион понес первые потери на Украине
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    Лавров «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского
    В Демпартии США задумались о замене Байдена на Мишель Обаму
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    6 мая 2024, 10:45 • Новости дня

    Губернатор призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Губернатор Гладков призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).

    Гладков на совещании правительства отметил, что «враг изменил тактику и теперь массированно бьет по мирным жителям». Он подчеркнул, что в районе, куда ударили в понедельник ВСУ, нет никаких военных объектов, только гражданские, передает ТАСС.

    Нужно усилить меры защиты промышленных и агропромышленных комплексов, в том числе с помощью РЭБ, призвал губернатор.

    Напомним, шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадали 35 человек.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ

    Independent: После падения Часова Яра ВСУ в Донбассе окажутся под угрозой

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.

    Как пишет издание, в случае, если ВС России возьмут Часов Яр, их артиллерия на возвышенности города будет беспрепятственно наносить удары по ВСУ в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке, передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что освобождение этого города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

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    5 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бог стал союзником Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам.

    По его словам, старый сосед, «постоянно набивавшийся в братья», сейчас навеки далек от Украины и Бог это знает, передает РБК. Зеленский добавил, что верит в то, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом и с таким союзником жизнь точно победит смерть.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

    Напомним, депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    6 мая 2024, 02:20 • Новости дня
    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Российские правоохранители объявили в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

    «Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.

    По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается. 

    Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.

    Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

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    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


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    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


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    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

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    5 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

    Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    5 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Президент Швейцарии объяснила отказ от поставок оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине, так как закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применяется.

    В интервью швейцарской газете Blick Амхерд пояснила, что закон о ЧП может быть применен только в случае крайней необходимости, например, во время кризиса, подобного пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

    Швейцарский президент также отметила, что страна продолжит закупать боеприпасы, несмотря на нехватку запасов в Европе и потребности Украины.

    Ранее МИД Швейцарии сообщил, что Россия не получила приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

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    6 мая 2024, 01:17 • Новости дня
    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты обвиняемого в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд отменить решение о заключении под стражу и перевести своего подзащитного под домашний арест. Аппеляционная жалоба будет рассмотрена 8 мая.

    «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – рассказал «Коммерсанту» Денис Балуев.

    Отмечается, что на время следствия отстраненный от должности Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». 

    Балуев рассказал, что защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звание героя ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации.

    Адвокаты также не исключают возможности предложить за господина Иванова залог.

    Тимуру Иванову вменяется в вину получение взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах.

    Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года. Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова.

    Иванов также переписал мотоцикл на отца за год до ареста.

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    5 мая 2024, 23:37 • Новости дня
    В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Николаевка Тельмановского района ДНР автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, подорвался на мине, установленной украинскими военными.

    «Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья», – написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он сообщил, что мужчина и женщина получили травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения, ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

    Пострадавшие доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

    В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.

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    6 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    «Укрэнерго» подтвердило повреждение высоковольтного объекта в Сумах

    На Украине заявили о повреждении высоковольтного объекта энергетики в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высоковольтный объект получил повреждения в городе Сумы на севере Украины, где ночью прогремели взрывы, заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    По данным компании, среди объектов в Сумах был поврежден высоковольтный объект «Укрэнерго», сейчас идут работы над возобновлением энергоснабжения, передает ТАСС.

    В компании сообщили также, что в Харьковской области отключалось оборудование местного филиала «Укрэнерго».

    Ранее в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы.

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