Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.7 комментариев
Губернатор призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ
Губернатор Гладков призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).
Гладков на совещании правительства отметил, что «враг изменил тактику и теперь массированно бьет по мирным жителям». Он подчеркнул, что в районе, куда ударили в понедельник ВСУ, нет никаких военных объектов, только гражданские, передает ТАСС.
Нужно усилить меры защиты промышленных и агропромышленных комплексов, в том числе с помощью РЭБ, призвал губернатор.
Напомним, шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадали 35 человек.