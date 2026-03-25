Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов
В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.
Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.
В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.
Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.