Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

