Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Песков: Россия сигнализирует США и МАГАТЭ о своей озабоченности ударами по «Бушеру»
Россия выразила обеспокоенность последствиями атак на иранскую АЭС «Бушер» и передала соответствующие сигналы международным организациям и представителям США.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Россия официально уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Соединенные Штаты о своей озабоченности после ударов по иранской атомной электростанции «Бушер».
Песков отметил: «Мы в первую очередь МАГАТЭ передаем сигналы о последствиях ударов по АЭС «Бушер». Конечно, наши чрезвычайные озабоченности мы сигнализируем всем, и США тоже сигнализируем».
Он подчеркнул, что Москва считает важным донести свою позицию по данному вопросу до всех заинтересованных сторон, особенно с учетом возможных рисков для ядерной безопасности региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация на иранской атомной станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока.
Новый удар по территории станции был нанесен вблизи энергоблока номер один. Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории станции, на объекте работает часть персонала.