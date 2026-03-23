Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

«Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

«На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.