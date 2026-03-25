Профессор Сардарян увидел в книге Симоньян философское предупреждение

Tекст: Ольга Иванова

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет цифра» заслуживает внимания не только как художественное произведение, но и как философское предупреждение о вызовах, связанных с цифровой цивилизацией, пишет профессор МГИМО Генри Сардарян в своей рецензии для журнала «Управление и политика», передает RT. По его мнению, роман Симоньян – это глубокая эсхатологическая аллегория, отражающая кризис человеческой идентичности в эпоху техноглобализма.

Сардарян анализирует книгу через призму наследия русских мыслителей, таких как Владимир Соловьёв, Николай Бердяев и Константин Леонтьев. По мнению профессора, произведение противопоставляет Слово как носителя смысла и Цифру как безличный алгоритм, что становится ключевой идеей романа.

В аннотации к рецензии Сардарян отмечает: «Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта». Он подчеркивает, что в романе затрагиваются фундаментальные вопросы о будущем человечества и смысле человеческой жизни.

В конце января тираж книги Симоньян достиг 100 тыс. экземпляров, а сама автор получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово».