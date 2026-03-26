Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Куренков: В Донбассе и приграничье нужно разминировать 288 тыс. га
Предстоящие работы по разминированию Донбасса и приграничных территорий могут охватить до 288 тыс. га, заявил глава МЧС Александр Куренков.
Предполагаемая площадь территорий в приграничье, Донбассе и Новороссии, подлежащих разминированию, может достигать до 288 тыс. га, сообщил глава МЧС в интервью ТАСС.
Он пояснил, что точных данных нет из-за фактического отсутствия реестров загрязненных участков.
Министр отметил, что разминирование уже ведется на всех обозначенных территориях. По его словам, впереди работают саперы, которые очищают местность от мин и взрывоопасных предметов, а следом заходят строители, прокладывающие водопроводы и газопроводы, а также линии электропередачи и связи.
В мае 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о сроках разминирования приграничных районов Курской области более года. К февралю 2026 года в приграничных районах Курской области саперы КНДР и российских ведомств уже разминировали свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населенных пункта.