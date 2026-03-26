Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Китай показал систему роевого удара дронов «Атлас»
В Китае представили систему «Атлас», позволяющую одному оператору одновременно управлять роем из 96 беспилотных летательных аппаратов.
Народно-освободительная армия Китая впервые показала мобильную систему роевого боя БПЛА «Атлас», передает ТАСС.
Сюжет о новом вооружении был продемонстрирован Центральным телевидением Китая.
По данным телеканала, оператор комплекса способен в одиночку контролировать 96 беспилотников. Система включает боевую машину с пусковой установкой «Рой-2», отдельный автомобиль наведения и контроля, а также автомобиль поддержки.
«Рой-2» запускает беспилотники с интервалом в три секунды для обеспечения безопасного пространства полета каждого из них. Сначала в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего следуют ударные БПЛА.
Беспилотники обмениваются информацией и в реальном времени корректируют взаимное положение, формируя ровный и управляемый рой.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о продвижении Китая в области военных беспилотников.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о развитии в России технологий «роев» беспилотников.