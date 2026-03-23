Власти Ирана арестовали группу лиц, сотрудничавших с Израилем
Иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля, сообщило агентство Tasnim.
Иранские силовики арестовали несколько человек в провинции Северный Хорасан по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой, передает ТАСС. Руководитель полиции региона сообщил, что благодаря комплексным техническим и разведывательным мероприятиям удалось выявить и задержать лиц, связанных с «враждебными сетями» и действовавших против безопасности страны.
По словам главы полиции, силы безопасности нанесли «смертельный удар по агентам международной сети», контролируемой Израилем. Он добавил, что в административном центре провинции Боджнурде продолжается работа по выявлению и поимке других причастных к шпионажу и предательству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разведка КСИР задержала не менее 178 человек по обвинению в передаче Израилю данных о целях в Иране. На юге страны власти задержали 55 человек в провинции Хормозган по подозрению в работе на США и Израиль. В провинции Хамадан иранские правоохранители задержали группу из 30 человек по подозрению в связях с разведслужбой Израиля «Моссад».