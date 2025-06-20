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В Иране задержали группу из 30 человек по подозрению в связях с «Моссадом»
В Иране задержаны 30 человек по подозрению в шпионаже на «Моссад»
Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад», сообщил начальник регионального полицейского управления Джаляль Джаафари.
По данным начальника регионального полицейского управления Джаляля Джаафари, задержания прошли с 13 июня, передает ТАСС.
По словам Джаафари, задержанных подозревают в поддержке «сионистского режима», под которым подразумевается Израиль, и контактах с «Моссадом». Он также отметил, что не менее 14 человек пытались спровоцировать общественные волнения через публикации в соцсетях.
Часть задержанных, по информации полиции, проявляли подозрительную активность вблизи военных объектов, а другие, как сообщается, устраивали поджоги.
Ранее агенты израильской разведывательной службы «Моссад» были задержаны в пригороде Тегерана и в иранской провинции Курдистан.
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