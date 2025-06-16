В Иране заявили о задержании агентов «Моссада»

Tекст: Антон Антонов

По данным Tasnim, двух агентов израильской разведки задержали в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). В ходе обыска силовики обнаружили у задержанных более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, средства наведения и пульты управления, передает ТАСС.

Mehr сообщает, что агента «Моссада» арестовали также в городе Бане провинции Курдистан. По информации силовых структур, этот человек собирался покинуть Иран, но был схвачен до того, как успел пересечь границу.

Кроме того, ISNA сообщает, что в провинции Мазандеран на севере страны за одобрение израильских ударов по Ирану задержали не менее 15 человек. Агентство заявило, что задержанные публиковали в интернете одобряющие действия Израиля сообщения и распространяли ложную информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.