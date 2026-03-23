  • Новость часаПутин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Демократы в США стали пиариться личными детскими травмами
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Трамп предъявил ультиматум Ирану
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    24 комментария
    23 марта 2026, 13:05 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести совещание, посвященное вопросам экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в понедельник, в нем примут участие премьер Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, указал Песков, передает ТАСС.

    Также там будут присутствовать заместители главы правительства Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В открытом режиме прозвучит только речь Путина.

    Также на этой неделе президент намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico.

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала AntiDiplomatico.

    По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

    AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

    Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (12638)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным газовый контракт для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Сенатор Карасин прокомментировал заявление Запада о положении Путина

    Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России

    Tекст: Вера Басилая

    Дальновидность и опыт Владимира Путина укрепляют позиции России как одной из ведущих мировых держав на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

    Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.

    Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».

    По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.

    Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

    Эксперты подчеркнули важность экономических аспектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин предложил европейским покупателям восстановить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД

    Кремль: Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции.

    Главной темой обсуждения стало развитие системы Министерства внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

    В мероприятии участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Государственной Думы Вячеслав Володин, а также заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно. К ним присоединились секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    Также на совещании присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр финансов Антон Силуанов.

    На прошлой неделе Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    Герой России Анатолий Сысоев вошел в состав ЦИК России по президентской квоте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новый состав Центральной избирательной комиссии по квоте президента включили героя России и участника программы «Время героев» Анатолия Сысоева.

    Герой России и кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии по президентской квоте, указ о назначении подписал президент Владимир Путин, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сысоев участвовал во втором потоке президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников этой программы.

    В сентябре 2024 года Сысоев был назначен помощником губернатора Тверской области и стал первым участником второго потока программы, получившим такую должность.

    Комментируя свое назначение в Центризбирком, он подчеркнул важность образовательных модулей программы для повышения правовой грамотности: «Программа «Время героев» включает образовательные модули, направленные на повышение правовой грамотности, что, безусловно, важно для работы в системе государственного управления. Центральная избирательная комиссия России играет важнейшую роль в организации избирательного процесса в нашей стране. В качестве члена ЦИК я буду делать все для обеспечения избирательных прав граждан и укрепления доверия к электоральным процессам».

    Сысоев родился в 1976 году в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище в 1998 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2020 году с отличием. Он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них -  полномочный представитель президента в Уральском федеральном округеч Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор России Алексей Кондратьев.

    Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост зампреда Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок. Новый состав ЦИК будет работать до 2031 года.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в съезде РСПП

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По данным «Вестей», глава государства проведет встречу с крупнейшими работодателями. В сообщении отмечается: «У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны».

    В рамках рабочей недели российский лидер также вручит премии молодым деятелям культуры и обсудит актуальные вопросы на заседании Совета по культуре. Кроме того, в графике главы государства запланированы совещание по экономике, продолжение работы с российскими регионами и международные контакты.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    Президент Путин поручил правительству принять взвешенное решение относительно использования конъюнктурных доходов в нефтегазовой отрасли для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, передает ТАСС.

    «В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – заявил президент. Также с докладом о работе правительства в данном направлении выступил вице-премьер Александр Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам экономики в понедельник.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

    «Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

    «На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

    Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

    Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иранский удар уничтожил комплекс ЗРК Patriot в Бахрейне
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing
    Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров
    При столкновении лайнера с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка погибли два пилота
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации