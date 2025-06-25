Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

Tекст: Ирма Каплан

«... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.