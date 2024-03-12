МИД Молдавии выразил протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье

Послу России в МИД Молдавии выразили протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что решение об открытии участков было принято совместно с ЦИК России и МИД РФ, передает ТАСС.

Совместно с администрацией Приднестровья в регионе будут открыты несколько избирательных участков. Их будет меньше, чем в 2021 году, тогда было открыто 30 участков, из них 27 в Приднестровье.

«Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИДом Молдавии», – сообщил посол.

Ранее Васнецова вызвали в МИД Молдавии.