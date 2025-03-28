Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроения отменили через суд
Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Ивановской области, в соответствии с которым Росимущество должно вернуть бывшим владельцам АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», изъятое по иску Генпрокуратуры, пишут СМИ.
Национализация ИЗТС была начата в феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры, которая заявила, что 81,8% акций завода были приобретены незаконно. Прокуратура заявляла, что бывшие собственники, включая Владимира и Михаила Бажановых, нарушили закон, не получив разрешение правительства на покупку акций, передает РБК.
Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Ивановской области. Суд поддержал Генпрокуратуру, но Второй арбитражный апелляционный суд отменил это решение. Это стало первым случаем отмены передачи предприятия государству в России в апелляционной инстанции. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил решение апелляционной инстанции без изменения.
При этом Росимущество уже получило акции завода, поэтому бывшие акционеры потребовали «поворота судебного акта» через Арбитражный суд Ивановской области. А 27 марта в законную силу вступило решение Второго арбитражного апелляционного суда.
Спор может быть возобновлен, если появятся новые доказательства нарушений, допущенных в ходе приватизации, которые ранее не были заявлены.