Национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроения отменили через суд

Tекст: Антон Антонов

Национализация ИЗТС была начата в феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры, которая заявила, что 81,8% акций завода были приобретены незаконно. Прокуратура заявляла, что бывшие собственники, включая Владимира и Михаила Бажановых, нарушили закон, не получив разрешение правительства на покупку акций, передает РБК.

Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Ивановской области. Суд поддержал Генпрокуратуру, но Второй арбитражный апелляционный суд отменил это решение. Это стало первым случаем отмены передачи предприятия государству в России в апелляционной инстанции. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил решение апелляционной инстанции без изменения.

При этом Росимущество уже получило акции завода, поэтому бывшие акционеры потребовали «поворота судебного акта» через Арбитражный суд Ивановской области. А 27 марта в законную силу вступило решение Второго арбитражного апелляционного суда.

Спор может быть возобновлен, если появятся новые доказательства нарушений, допущенных в ходе приватизации, которые ранее не были заявлены.