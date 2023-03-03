«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

Ракета «Изделие 305» откроет новые возможности ВКС России в зоне СВО

Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом?

Боевые действия на Украине оказались непростыми для ВКС России. С одной стороны, украинская авиация не имеет никаких шансов против российской, и статистика сбитых украинских самолетов весьма впечатляет. С другой – подавить украинскую ПВО полностью пока не удалось. Особенно это заметно с точки зрения работы авиации по переднему краю противника.

Итогом такого положения дел стал метод, которым сегодня работает фронтовая авиация ВКС России. Это пуски неуправляемых ракет с кабрирования. Кабрирование – особый маневр, своеобразный подскок, который совершает летчик для нанесения удара по цели. Он обеспечивает большую безопасность от средств ПВО противника.

Однако у этого метода есть проблемы. Во-первых, полной безопасности от ПВО он все же не гарантирует. А во-вторых, такие пуски, мягко говоря, неточны. Слишком много факторов надо учесть, чтобы положить такой залп точно на цель.

Но любопытным образом те же ВКС России уже опробовали в ходе СВО оружие, которое может стать нашим будущим средством работы по переднему краю, причем очень точным и мощным, с которым можно безопасно работать по противнику на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Проблему работы по точечным целям на поле боя решает полностью. О чем идет речь?

«Изделие 305» и авиационная поддержка

Сформулируем задачу: нужно поразить цель на поле боя, но не подлетая к линии соприкосновения. Есть ли в арсенале ВС РФ оружие, которое можно применить по движущимся по полю боя целям, видя их продвижение, управляя средством поражения для исключения промаха, и в то же время удерживать носитель оружия на безопасном расстоянии от переднего края? Да, такое оружие есть.

«Изделие 305», известное как ЛМУР, – легкая многоцелевая управляемая ракета. Изделие, которое (если его цена будет удерживаться в приемлемых рамках) может стать настоящим хитом поля боя.

ЛМУР – ракета массой в 105 кг, несущая достаточно тяжелую боевую часть – 25 кг. Будучи дооснащенными специальными узлами подвески, ее могут применять вертолеты Ка-52 и Ми-28. Также для ФСБ было построено несколько вертолетов Ми-8 спецназначения, способных применять ранний вариант этого оружия.

Дальность ракеты в 14,5 километров, а также очень небольшая потеря высоты при пуске с носителя позволяет применить ее с расстояния, на котором переносные зенитные ракетные комплексы, пулеметы и малокалиберная зенитная артиллерия ее не достанут по дальности, а полноценным зенитно-ракетным комплексам будет очень трудно обнаружить летящий на сверхмалой высоте летательный аппарат.

Боевое применение этой ракеты с 2022 года на Украине это подтверждает. Применение ЛМУР (по крайней мере, насколько можно судить по открытым источникам) было безопасным для носителей – наших вертолетов.

Было ли оно эффективным? Да, вполне. Боевой части ЛМУР вполне хватало для поражения любой бронемашины вплоть до танка и для поражения небольших по размерам строений. Для поражения крупных объектов применялось по несколько ракет. Некоторые недостатки этой ракеты полностью перекрывает ее главное достоинство – она может управляться оператором с борта носителя в полете, как беспилотник, просто одноразовый. И вот это дает нашим войскам новые возможности.

Все противотанковые управляемые ракеты вертолетов и многие авиационные управляемые ракеты «воздух – поверхность» требуют от экипажа летательного аппарата сначала обнаружить цель. А для этого надо находиться на линии прямой видимости с ней. Это позволяет средствам ПВО противника как минимум обнаружить носитель, как максимум – если дальность позволяет – открыть по нему огонь.

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Длительное время единственной ракетой, которую можно было пустить с самолета извне зоны поражения ПВО, а потом вручную наводить с его борта, была управляемая ракета Х-59 и ряд ее модификаций. Но это большие и дорогие ракеты, носителем которых является фронтовой бомбардировщик Су-24М и ряд других тяжелых самолетов. Такую ракету против танка не используешь. Ее можно потратить только на серьезную цель, оправдывающую ее стоимость.

ЛМУР – это ракета, которую вполне можно применить против танка, но она при этом дает носителю возможность не находиться на линии прямой видимости с целью, оставаясь невидимым за рельефом местности на малой высоте. Если положение цели, даже движущейся, примерно известно, то оператор найдет ее через объектив ракеты и точно наведет, даже не приближаясь к противнику.

И это ставит один интересный вопрос. Почему наши боевые вертолеты настолько «крутые»? Тот же Ка-52 имеет и мощную броню, и катапультные кресла, и еще много сложных систем, которые ему необходимы. Зачем все это?

Для выживания. По вертолету будет стрелять все, что только можно. По нему будут пускать зенитные ракеты, рядом с ним в воздухе будут рваться зенитные снаряды… если он будет работать своим обычным оружием – противотанковыми и неуправляемыми ракетами и пушками. А ЛМУР-то его выводит из-под огня. С этой ракетой он будет работать с относительно безопасного от огня с земли расстояния.

А это в свою очередь означает резкое снижение требований к носителю – теперь и у Ми-8 оказывается достаточная защищенность или даже у какого-то гипотетического, ныне не существующего легкого самолета. Какая разница, есть броня или нет, если по тебе не будут стрелять?

Не стоит понимать это как призыв отказаться от полноценных ударных вертолетов в пользу чего-то еще. Но ЛМУР как оружие дает России возможность резко увеличить количество ударных единиц в авиации. И они не будут рисковать под огнем ВСУ, им просто больше нечего под этим огнем делать.

Можно поставить пост управления прямо в грузовой отсек Ми-8 и применять эти ракеты с него. Можно применять их даже с Ан-2, если прижмет. Опять же, это не рекомендация, а просто демонстрация универсальности созданного оружия. Но надо решить один вопрос, который, по правде говоря, давно перезрел.

Беспилотник для ударной авиации

Как было сказано выше, если оператор примерно знает, где цель, то найдет ее через «голову» ракеты уже после пуска. Но если точность информации о цели недостаточна? Тогда она просто не попадет в сектор обзора идущей по курсу ракеты, а маневрировать как крылатый беспилотник она не может.

Раз мы вооружаем летательный аппарат ракетой, позволяющей нанести удар издалека, то нам придется разделить ударное средство с разведывательным. Это значит вынести «глаза» ударного вертолета или самолета вперед, в сторону противника, туда, где нашей ударной машины не только нет, но и не будет. Сегодня это можно сделать только с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА). Причем дорогой, тяжелый и сложный «Орион» совсем не обязателен, достаточно чего-то типа «Орлана-10».

«Орлан-10» не может выполнять совместный полет с вертолетом или самолетом. Но это и не нужно. Там, где имеет место активность противника, должны действовать передовые авианаводчики (ПАН). Последние вполне могут по команде с ударного вертолета или самолета поднять в воздух что-то типа «Орлана».

И вот здесь нужна та техническая возможность, реализовать которую несложно, но которая еще не реализована. Управление БЛА после взлета надо передать на ударный пилотируемый летательный аппарат, с которого пускают ЛМУР.

Дальше все просто. Летчики сами проводят доразведку, отталкиваясь от того, что удалось найти с дрона, применяют ЛМУР, фиксируют результаты удара и потом возвращают управление беспилотником наземной группе. Все – не приближаясь к линии боевого соприкосновения. Почти не рискуя. И поражая цели своими ракетами предельно точно.

Такие вещи стоит начать отрабатывать прямо сейчас. Вся техника для этого не просто есть в распоряжении ВС РФ, а уже проверена в боях, и оружие есть, и летательные аппараты. Надо просто свести эти вещи вместе. И тогда окажется, что неважно, сколько наша страна может производить дорогих ударных вертолетов – количество атакующих единиц в воздухе можно будет нарастить в разы за считаные месяцы. За очень маленькие деньги. А потери, наоборот, снизить. Лишь бы хватило этих непростых по конструкции ракет, производство которых необходимо наращивать максимально быстрыми темпами.

Единственная задача, которую такая ракета не может решать вблизи ЛБС, – это поражение рассредоточенной пехоты. Но для этого есть другие решения, вполне эффективные. А вот все, что можно отнести к точечным целям, включая мобильные единицы типа танков и САУ, такими способами можно уничтожать очень эффективно. Пришло время использовать эти возможности.