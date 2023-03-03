«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

    Ракета «Изделие 305» откроет новые возможности ВКС России в зоне СВО
    Так выглядит ракета «Изделие 305»
    		  
    3 марта 2023, 19:00
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом?

    Боевые действия на Украине оказались непростыми для ВКС России. С одной стороны, украинская авиация не имеет никаких шансов против российской, и статистика сбитых украинских самолетов весьма впечатляет. С другой – подавить украинскую ПВО полностью пока не удалось. Особенно это заметно с точки зрения работы авиации по переднему краю противника.

    Итогом такого положения дел стал метод, которым сегодня работает фронтовая авиация ВКС России. Это пуски неуправляемых ракет с кабрирования. Кабрирование – особый маневр, своеобразный подскок, который совершает летчик для нанесения удара по цели. Он обеспечивает большую безопасность от средств ПВО противника.

    Однако у этого метода есть проблемы. Во-первых, полной безопасности от ПВО он все же не гарантирует. А во-вторых, такие пуски, мягко говоря, неточны. Слишком много факторов надо учесть, чтобы положить такой залп точно на цель.

    Но любопытным образом те же ВКС России уже опробовали в ходе СВО оружие, которое может стать нашим будущим средством работы по переднему краю, причем очень точным и мощным, с которым можно безопасно работать по противнику на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Проблему работы по точечным целям на поле боя решает полностью. О чем идет речь?

    «Изделие 305» и авиационная поддержка

    Сформулируем задачу: нужно поразить цель на поле боя, но не подлетая к линии соприкосновения. Есть ли в арсенале ВС РФ оружие, которое можно применить по движущимся по полю боя целям, видя их продвижение, управляя средством поражения для исключения промаха, и в то же время удерживать носитель оружия на безопасном расстоянии от переднего края? Да, такое оружие есть.

    «Изделие 305», известное как ЛМУР, – легкая многоцелевая управляемая ракета. Изделие, которое (если его цена будет удерживаться в приемлемых рамках) может стать настоящим хитом поля боя.

    ЛМУР – ракета массой в 105 кг, несущая достаточно тяжелую боевую часть – 25 кг. Будучи дооснащенными специальными узлами подвески, ее могут применять вертолеты Ка-52 и Ми-28. Также для ФСБ было построено несколько вертолетов Ми-8 спецназначения, способных применять ранний вариант этого оружия.

    Дальность ракеты в 14,5 километров, а также очень небольшая потеря высоты при пуске с носителя позволяет применить ее с расстояния, на котором переносные зенитные ракетные комплексы, пулеметы и малокалиберная зенитная артиллерия ее не достанут по дальности, а полноценным зенитно-ракетным комплексам будет очень трудно обнаружить летящий на сверхмалой высоте летательный аппарат.

    Боевое применение этой ракеты с 2022 года на Украине это подтверждает. Применение ЛМУР (по крайней мере, насколько можно судить по открытым источникам) было безопасным для носителей – наших вертолетов.

    Было ли оно эффективным? Да, вполне. Боевой части ЛМУР вполне хватало для поражения любой бронемашины вплоть до танка и для поражения небольших по размерам строений. Для поражения крупных объектов применялось по несколько ракет. Некоторые недостатки этой ракеты полностью перекрывает ее главное достоинство – она может управляться оператором с борта носителя в полете, как беспилотник, просто одноразовый. И вот это дает нашим войскам новые возможности.

    Все противотанковые управляемые ракеты вертолетов и многие авиационные управляемые ракеты «воздух – поверхность» требуют от экипажа летательного аппарата сначала обнаружить цель. А для этого надо находиться на линии прямой видимости с ней. Это позволяет средствам ПВО противника как минимум обнаружить носитель, как максимум – если дальность позволяет – открыть по нему огонь.

    Длительное время единственной ракетой, которую можно было пустить с самолета извне зоны поражения ПВО, а потом вручную наводить с его борта, была управляемая ракета Х-59 и ряд ее модификаций. Но это большие и дорогие ракеты, носителем которых является фронтовой бомбардировщик Су-24М и ряд других тяжелых самолетов. Такую ракету против танка не используешь. Ее можно потратить только на серьезную цель, оправдывающую ее стоимость.

    ЛМУР – это ракета, которую вполне можно применить против танка, но она при этом дает носителю возможность не находиться на линии прямой видимости с целью, оставаясь невидимым за рельефом местности на малой высоте. Если положение цели, даже движущейся, примерно известно, то оператор найдет ее через объектив ракеты и точно наведет, даже не приближаясь к противнику.

    И это ставит один интересный вопрос. Почему наши боевые вертолеты настолько «крутые»? Тот же Ка-52 имеет и мощную броню, и катапультные кресла, и еще много сложных систем, которые ему необходимы. Зачем все это?

    Для выживания. По вертолету будет стрелять все, что только можно. По нему будут пускать зенитные ракеты, рядом с ним в воздухе будут рваться зенитные снаряды… если он будет работать своим обычным оружием – противотанковыми и неуправляемыми ракетами и пушками. А ЛМУР-то его выводит из-под огня. С этой ракетой он будет работать с относительно безопасного от огня с земли расстояния.

    А это в свою очередь означает резкое снижение требований к носителю – теперь и у Ми-8 оказывается достаточная защищенность или даже у какого-то гипотетического, ныне не существующего легкого самолета. Какая разница, есть броня или нет, если по тебе не будут стрелять?

    Не стоит понимать это как призыв отказаться от полноценных ударных вертолетов в пользу чего-то еще. Но ЛМУР как оружие дает России возможность резко увеличить количество ударных единиц в авиации. И они не будут рисковать под огнем ВСУ, им просто больше нечего под этим огнем делать.

    Можно поставить пост управления прямо в грузовой отсек Ми-8 и применять эти ракеты с него. Можно применять их даже с Ан-2, если прижмет. Опять же, это не рекомендация, а просто демонстрация универсальности созданного оружия. Но надо решить один вопрос, который, по правде говоря, давно перезрел.

    Беспилотник для ударной авиации

    Как было сказано выше, если оператор примерно знает, где цель, то найдет ее через «голову» ракеты уже после пуска. Но если точность информации о цели недостаточна? Тогда она просто не попадет в сектор обзора идущей по курсу ракеты, а маневрировать как крылатый беспилотник она не может.

    Раз мы вооружаем летательный аппарат ракетой, позволяющей нанести удар издалека, то нам придется разделить ударное средство с разведывательным. Это значит вынести «глаза» ударного вертолета или самолета вперед, в сторону противника, туда, где нашей ударной машины не только нет, но и не будет. Сегодня это можно сделать только с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА). Причем дорогой, тяжелый и сложный «Орион» совсем не обязателен, достаточно чего-то типа «Орлана-10».

    «Орлан-10» не может выполнять совместный полет с вертолетом или самолетом. Но это и не нужно. Там, где имеет место активность противника, должны действовать передовые авианаводчики (ПАН). Последние вполне могут по команде с ударного вертолета или самолета поднять в воздух что-то типа «Орлана».

    И вот здесь нужна та техническая возможность, реализовать которую несложно, но которая еще не реализована. Управление БЛА после взлета надо передать на ударный пилотируемый летательный аппарат, с которого пускают ЛМУР.

    Дальше все просто. Летчики сами проводят доразведку, отталкиваясь от того, что удалось найти с дрона, применяют ЛМУР, фиксируют результаты удара и потом возвращают управление беспилотником наземной группе. Все – не приближаясь к линии боевого соприкосновения. Почти не рискуя. И поражая цели своими ракетами предельно точно.

    Такие вещи стоит начать отрабатывать прямо сейчас. Вся техника для этого не просто есть в распоряжении ВС РФ, а уже проверена в боях, и оружие есть, и летательные аппараты. Надо просто свести эти вещи вместе. И тогда окажется, что неважно, сколько наша страна может производить дорогих ударных вертолетов – количество атакующих единиц в воздухе можно будет нарастить в разы за считаные месяцы. За очень маленькие деньги. А потери, наоборот, снизить. Лишь бы хватило этих непростых по конструкции ракет, производство которых необходимо наращивать максимально быстрыми темпами.

    Единственная задача, которую такая ракета не может решать вблизи ЛБС, – это поражение рассредоточенной пехоты. Но для этого есть другие решения, вполне эффективные. А вот все, что можно отнести к точечным целям, включая мобильные единицы типа танков и САУ, такими способами можно уничтожать очень эффективно. Пришло время использовать эти возможности.

     
     
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