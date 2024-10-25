Путин рассказал о вкладе «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал о значительном вкладе представителей «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте, сообщает ТАСС. Он отметил, что бойцы не только ведут наступательные операции, но и создают необходимую технику прямо на поле боя.

Путин подчеркнул, что российские вооруженные силы активно используют опыт и возрастающие возможности как традиционного оборонно-промышленного комплекса, так и так называемого народного ОПК. По его словам, это не просто шутка, а реальный вклад в боевые успехи: «Это опыт, опыт и возрастающие возможности российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и народного ОПК – это уже не шутка».

Президент добавил, что данные действия показывают высокий уровень инженерной подготовки бойцов, которые своими руками собирают технику, включая беспилотные летательные аппараты. «И это очень хороший уровень инженерной подготовки ребят. Это очень важно – прямо на поле боя, на линии боевого соприкосновения», – отметил Путин. Он подчеркнул, что этот опыт ведения вооруженной борьбы с использованием современных средств чрезвычайно важен для российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что развитие народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) происходит наряду с крупными компаниями и концернами благодаря поддержке Минобороны и «Народного фронта». Российские энтузиасты создали в гаражах беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом, демонстрируя инициативу и вклад в народный ОПК.