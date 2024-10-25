  • Новость часаПутин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
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    Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
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    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

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    25 октября 2024, 11:51 • Новости дня

    Путин отметил роль «народного ОПК» в успехах на фронте

    Путин рассказал о вкладе «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, которые прямо на фронте создают нужную технику.

    Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал о значительном вкладе представителей «народного ОПК» в успехи российской армии на фронте, сообщает ТАСС. Он отметил, что бойцы не только ведут наступательные операции, но и создают необходимую технику прямо на поле боя.

    Путин подчеркнул, что российские вооруженные силы активно используют опыт и возрастающие возможности как традиционного оборонно-промышленного комплекса, так и так называемого народного ОПК. По его словам, это не просто шутка, а реальный вклад в боевые успехи: «Это опыт, опыт и возрастающие возможности российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и народного ОПК – это уже не шутка».

    Президент добавил, что данные действия показывают высокий уровень инженерной подготовки бойцов, которые своими руками собирают технику, включая беспилотные летательные аппараты. «И это очень хороший уровень инженерной подготовки ребят. Это очень важно – прямо на поле боя, на линии боевого соприкосновения», – отметил Путин. Он подчеркнул, что этот опыт ведения вооруженной борьбы с использованием современных средств чрезвычайно важен для российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что развитие народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) происходит наряду с крупными компаниями и концернами благодаря поддержке Минобороны и «Народного фронта». Российские энтузиасты создали в гаражах беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом, демонстрируя инициативу и вклад в народный ОПК.

    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Возведение защитных линий началось больше двух лет назад.

    Сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступного дохода при строительстве  фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает «Коммерсант».

    Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков оборудования первой линии обороны. Эта фирма, близкая к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. По его словам, компания «Сиэми», где он работает советником гендиректора, занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно возводилось по договору субподряда. При этом следственные действия в офисе компании «проводились в рамках иного уголовного дела на другую строительную компанию», приводи ТАСС заявление Васильева.

    В комментарии «Коммерсанту» депутат отметил, что коммерческие компании вели работы в сложных условиях, некоторые из построенных объектов так и не были заселены. Он считает, что проверка строительства сооружений действительно нужна, поскольку многие подрядчики оказались в сложной ситуации из-за недостатка финансирования и проблем, связанных с проектом.

    Как пишет издание со ссылкой на судебные материалы, строительство фортификаций в регионе стало предметом нескольких разбирательств. В том числе иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале 2024 года стороны заключили мировое соглашение. Корпорация также судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме.

    Еще до начала боевых действий в Курской области прокуратура проверяла деятельность компании ООО «КТК Сервис», которая в конце 2022 года получила договор на возведение части фортификационных сооружений в Глушковском районе. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    24 октября 2024, 08:34 • Новости дня
    Сербия заявила о готовности купить новое вооружение у России

    Вице-премьер Сербии сообщил о готовности Белграда покупать российское оружие, несмотря на санкции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия удовлетворена качеством российской военной техники и планирует дальнейшие закупки, несмотря на сложности с логистикой из-за окружения странами НАТО, подчеркнул вице-премьер Александр Вулин на саммите БРИКС.

    По его словам, Белград доволен военной техникой, приобретенной у России, и готов закупать еще, передает РИА «Новости». Вулин подчеркнул, что «российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны». Однако он отметил трудности, связанные с санкциями и логистикой, что делает сложным перевозку техники из России в Сербию.

    Вулин добавил, что Сербия, окруженная странами НАТО, испытывает некоторые сложности с закупкой российского военного оборудования. Тем не менее страна остается довольна имеющейся российской техникой и планирует продолжать закупки. Вице-премьер вспоминает о своем опыте как министр обороны, когда были заключены сделки на покупку «Панцирей» и вертолетов, выразив удовлетворение от работы этой техники.

    Сербия, по словам Вулина, стремится быть достаточно сильной, чтобы защитить себя и никогда не повторять событий 1999 года. Он подчеркнул, что страна придерживается нейтралитета и не состоит в каком-либо альянсе, что требует самостоятельной обороны. Вулин заявил, что Сербия будет приобретать оружие из разных источников, будь то Россия, Китай или Европа, главное, чтобы оно отвечало потребностям страны и вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы «Корнет» на учениях на юго-востоке страны. Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, а Белград получает современную технику из России по корректным ценам. Кроме того, Сербия закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения и рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО.

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    24 октября 2024, 22:51 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие

    США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса на отказ от поставок Украине дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, и не изменили свою позицию по ударам в глубину России.

    Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

    «Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

    Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

    Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

    Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.

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    23 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Стало известно о начале учений ВМФ России и ВМС Мьянмы в Андаманском море

    В Андаманском море стартовали совместные учения «Марумекс-2024» ВМФ РФ и ВМС Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Андаманском море начались совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы «Марумекс-2024», целью которых является развитие сотрудничества и противодействие глобальным угрозам.

    Как передает РИА «Новости», совместное военно-морское учение «Марумекс-2024» между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Мьянмы стартовало в Андаманском море.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий в себя корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море.

    Накануне открытия учений состоялась церемония с участием кораблей обеих стран. В ходе учений, которые продлятся два дня, военные моряки отработают развертывание, совместное маневрирование и организацию связи. Экипажи также выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, а также по освобождению судна, захваченного условными террористами.

    ВМС Мьянмы представлены вертолетоносным кораблем «Моаттама», фрегатом «Син Пху Шин», корветом «Табиншвехти» и одной дизель-электрической подводной лодкой. Учение «Марумекс-2024» направлено на развитие сотрудничества в военно-морской сфере и обеспечение безопасности судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам учений заявил, что российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей.

    Кроме того, военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли обеих стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз.

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    23 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    «Вихрь» впервые поразил разведдрон малых размеров

    Ракета «Вихрь» впервые поразила малый разведдрон с низким тепловым излучением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж вертолета Ка-52 успешно поразил разведдрон противника ракетой «Вихрь», продемонстрировав высокую точность и управляемость боеприпаса даже при минимальном тепловом излучении цели, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, военкоры поделились видеозаписью с рабочего места штурмана вертолета Ка-52, которая показывает, как экипаж вертолета успешно поражает разведывательный дрон противника ракетой «Вихрь». Это первый известный случай применения этой ракеты против беспилотника.

    «Вихрь» продемонстрировал высокую точность и управляемость, несмотря на малые размеры цели и ее низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Представители Ростеха подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют ей поражать сложные объекты, даже если они не относятся к типовым целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, а позднее ракетами «Вихрь» вертолета Ка-52 уничтожено скопление живой силы украинской армии в Курской области.

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    23 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    Минобороны потребовало через суд 29 млн рублей у разработчика оружия

    Минобороны через суд потребовало 29 млн рублей с НИМИ им Бахирева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы рассмотрит три иска Минобороны к НИМИ им. Бахирева на сумму 29 млн 330 тыс. рублей, связанные с модернизацией вооружений для российской армии.

    Министерство обороны требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) более 29 млн рублей, сообщает ТАСС. Эта сумма возникла в результате трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы.

    Источник, знакомый с материалами дела, указывает, что часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, что не устроило Министерство обороны.

    Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов. В его компетенцию входит разработка боеприпасов и взрывателей, стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также проектирование технологических машин и комплексов. Исторически институт занимался разработкой боеприпасов как для наземной, так и для морской и авиационной артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало иск к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 249 млн рублей, а ранее требовало от ОАК более 10,7 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы, также Минобороны потребовало 459 млн рублей с производителя самолета-амфибии Бе-200.

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    22 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский журнал признал российские подлодки лучшими в 2024 году

    Российские подлодки «Кондор» и «Ясень» возглавили рейтинг The National Interest

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки ВМС России проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» заняли первые места в рейтинге лучших субмарин мира по версии американского издания The National Interest благодаря уникальным техническим характеристикам.

    Российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были признаны лучшими в мире в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. Автор статьи подчеркивает, что подлодки «Кондор» были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

    Подлодки «Кондор» выделяются высокой стоимостью, однако их уникальные технические характеристики, включающие возможность погружения на значительные глубины и устойчивость к торпедным атакам, делают их безупречными в выполнении боевых задач. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги», – отметил автор, добавляя, что в случае обострения холодной войны эта подлодка могла бы представлять серьезную угрозу.

    Второе место в рейтинге лучших подлодок занимает российская субмарина проекта 885 «Ясень», известная в классификации НАТО как «Северодвинск». Эти подлодки остаются одними из лучших в мире благодаря своей многоцелевой конструкции и возможности нести различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» большой дальности.

    Также в рейтинг вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia, демонстрируя разнообразие подходов к подводным технологиям в разных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная операция у берегов Норвегии вызвала настоящий переполох в Норвегии, а Минобороны пообещало продолжить модернизацию атомных подводных лодок.

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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

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