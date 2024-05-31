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    31 мая 2024, 21:00 • Общество

    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Эксперты обозначили путь «народного ОПК» при интеграции в «большую оборонку»

    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алена Задорожная, Андрей Резчиков

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»?

    Президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате. Отметим, что в последнее время президент не впервые уделяет внимание «народному ОПК».

    Сразу после церемонии инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Президент указал, что для достижения успехов Россия должна находиться на шаг впереди в технологическом плане.

    Над этой задачей в настоящий момент работают разные организации: специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Минобороны и даже гражданские службы. А также множество представителей гражданского общества, так называемого народного ОПК. «Над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – отметил Путин.

    Тема «народного ОПК» с момента старта спецоперации в феврале 2022 года действительно постепенно превратилась в развитое гражданское движение добровольной поддержки фронта. Если первое время любители-частники занимались преимущественно переоборудованием игрушечных коптеров под нужды фронта, то вскоре производства вышли на совершенно новый уровень.

    Так, изобретатели из разных уголков России в небольших «гаражных КБ» начали мастерить полноценные FPV-дроны и собирать БПЛА средней величины с возможностью подвеса поражающих элементов. Вскоре к процессу подключились различные волонтерские движения – чаще всего они занимаются плетением маскировочных сетей.

    Есть примеры, когда изобретения «народного ОПК» подхватывались крупными оборонными предприятиями и масштабировались. Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток.

    Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР.

    По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку». Вместе с тем сам процесс сотрудничества между ними непростой. Частная инициатива имеет ряд преимуществ ввиду своей гибкости и скорости реакции на запросы фронта. С другой стороны, работа частников также требует регулирования.

    «Действительно, именно малые предприниматели быстрее реагируют на необходимые изменения, вводят новшества и ноу-хау, перенастраивают производство. Крупным концернам просто в силу размера сложнее менять систему и технологии, а результат нужен здесь и сейчас», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    «Моя двоюродная сестра в Краснодаре активно плетет маскировочные сети. То есть «народный ОПК» – это инициатива граждан в помощи фронту... Постоянно происходит живой обмен информацией участников СВО с так называемыми Кулибиными, народными мастерами. Даже те, кто не является участником боевых действий, погружается в проблематику СВО. Энтузиасты за счет личного времени и ресурсов вносят свой вклад», – отметил эксперт.

    Народными умельцами создаются не только средства маскировки, но и системы радиоэлектронной борьбы и подавления, детекторы беспилотников, «дронобойки», уникальные снайперские ружья и т. д., добавляет спикер.

    По его словам, призыв президента активнее задействовать ресурсы «народного ОПК» направлен на то, чтобы «процедура включения таких предприятий в систему гособоронзаказа была максимально упрощена». Сейчас, действуя в рамках существующего федерального закона, от момента выхода на конкурс до заключения договора проходит порядка 190 дней, и за это время «потребность в изделии может быть критической».

    Помимо организационных сложностей изобретатели-частники могут столкнуться с проблемой допуска к государственной военной тайне. «Для производства чего-либо нужно иметь допуск. Аттестация предприятий в этом контексте – это отдельная серьезная процедура», – указывает специалист.

    В свою очередь Перенджиев считает, что необходимо распространить на «народный ОПК» такое понятие, как государственно-частное партнерство. «Их деятельность направлена не столько на получение прибыли, сколько на реальную помощь фронту. Возможно, можно было бы узаконить связку конкретного взвода с «народным ОПК» в конкретном регионе», – рассуждает эксперт.

    Аналитики сходятся во мнении, что назначенный недавно министром обороны экономист Андрей Белоусов сможет наладить систему взаимодействия государства с «народным ОПК».

    «Речь идет о том, чтобы ресурсы народного производства четко работали на оборону, успех СВО. Все это должно быть юридически оформлено. Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства в правовом и управленческом поле», – акцентировал Перенджиев.

    По мнению Леонкова, новому руководству Минобороны предстоит заняться вопросами упрощения взаимодействия малых предприятий с военным ведомством. «В США уже принимаются законы, которые упростили бы частным предприятиям работу с Пентагоном. То же самое нужно делать и нам. Те инновации, которые подтверждают свою эффективность на поле боя, должны быстрее попадать в войска. Кроме того, изобретатели должны иметь заказ, то есть финансирование мелкосерийного производства востребованных изделий», – обращает внимание Леонков.

    В то же время военный эксперт Александр Артамонов считает, что государство намерено интегрировать частных изобретателей в «большую оборонку» в том числе для того, чтобы улучшить систему снабжения войск. Артамонов согласен с тем, что основное преимущество частных инициатив – это их быстрая адаптивность к нуждам фронта.

    Другое дело, что у них возникает проблема масштабирования производства и встает вопрос о качестве производимого продукта. «Если взять тот же прицел, то в гаражных условиях практически невозможно собрать хорошую оптику без соответствующего оборудования», – обращает внимание эксперт.

    Однако в целом, по мнению эксперта, государство способно решить проблему интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку» в короткие сроки. «Вероятно, для этого потребуется указ об обязательной интеграции в ВПК всех частных лабораторий и центров. Тогда будет дан некий срок и созданы льготные условия, чтобы все народные разработки были введены в легальное поле», – заключил Артамонов.

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