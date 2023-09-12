Спецоперация породила вал народных изобретений

Пять народных изобретений для зоны СВО

Tекст: Матвей Мальгин

Эвакуационная тележка

В августе в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Среди прочего на отдельном стенде была представлена разработка военкора Андрея Филатова – эвакуационная тележка. Приспособление вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

«Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

Сам Андрей Филатов рассказал газете ВЗГЛЯД, что идея создать простое, но легкое и удобное для эвакуации устройство появилась у него во время работы на фронте. «Мне неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. Чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять-семь человек. И я решил как-то упростить ребятам жизнь», – рассказал военкор.

«В итоге нашел в Красногорске энтузиаста, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги. Но приспособление быстро ломалось.

Тогда мы сами доработали чертежи – поставили колеса от велосипеда и мотор с аккумулятором, –

продолжил собеседник. – Конечно, конструкция требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний способен пройти на одном заряде семь-восемь километров, а это маловато».

Маячки для поиска раненых

В августе разработчики из Новосибирска представили специальную поисковую систему для нахождения раненых солдат. Изобретение защищено от взлома: маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и коротко на него отвечает, сообщает РИА «Новости».

Эксперты предупреждают, что подобная инициатива имеет как перспективу, так и риски. «На линии боевого соприкосновения сегодня прослушивается практически все. И я пока не вижу гарантий того, что устройства не будут взломаны. Кроме того, если такой маячок попадет в руки противника, его могут использовать для засады на нашу эвакуационную группу», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент, член СПЧ Александр Коц.

«На протяжении многих лет представляются разные системы сетецентрического управления войсками. Это когда командир на планшете видит местоположение каждого солдата. Но в зоне СВО я такие системы не встречал», – добавил собеседник.

«С точки зрения развития и цифровизации поля боя маячки могут стать полезным приспособлением. Они позволят, будучи в тылу, отследить расположение бойцов и в случае необходимости вытащить кого-то. Но пока большинство таких изобретений находятся в зачаточном состоянии и говорить о повсеместном внедрении таковых, скорее всего, рано», – добавляет военный эксперт Борис Рожин. –

«Основной вопрос, который есть по такого рода маячкам – защита каналов связи от стороннего воздействия.

Если противник сможет получить доступ к компьютерным системам, где отслеживаются перемещения бойцов, это поставит нашу армию в уязвимое положение».

«Если система будет доработана и сможет полностью обезопасить устройства от взлома и утечек, маячки станут крайне перспективным изобретением. К слову, американцы проводят схожие испытания, устанавливая устройства отслеживания на технику», – подчеркивает Рожин.

Переходники для гранатометов и автоматов

В Донецке умельцы изобрели и активно используют специальные переходники, которые позволяют запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных автоматов. По словам главы артели «Сепар» Виктора Межерицкого, «реактивные двигатели, которые идут в комплекте со снарядами для РПГ-7, в большом количестве без дела лежат на позициях».

«Мы дали им вторую жизнь – прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатометов», – объясняет он. Похожие устройства разработаны для метания ручных гранат РГД-5 и ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный) с помощью автомата АК-47. Специальные переходники прикручиваются на ствол автомата, в них вставляется граната или ВОГ-17.

«Вообще, подобные переделки я начал встречать в Донбассе еще на стыке 2014 и 2015 годов. Минометные мины к выстрелу РПГ приделывали уже тогда. При помощи таких переходников увеличивается поражающая мощность отделения, особенно когда нет возможности развернуть миномет», – отметил Коц. –

«В целом устройство вполне имеет право на жизнь во время штурмовых действий – когда цель можно увидеть глазами. Переходники для автоматов под гранаты тоже встречал на разных участках фронта. Используются они, опять же, при штурме окопов и опорников».

«Винтовки, способные стрелять гранатами, были еще в Первую мировую войну. На оружие надевали специальные насадки, превращая их тем самым в противопехотный гранатомет. Сейчас мы видим реализацию схожих идей, но на современном уровне», – добавляет Рожин.

«Такие переделки действительно могут серьезно повысить поражающую способность отделения пехоты в случае ближнего боя или зачистки траншей. Но я бы отметил следующее – любое вмешательство в конструкцию оружия сопряжено с рисками. Конечно, было бы куда лучше, если бы предприятия ВПК обратили внимание на эти средства и взяли их производства под контроль», – замечает он.

Сухой душ

В окопных условиях всегда остро стоит вопрос гигиены. Чтобы сделать службу солдат комфортнее, оренбургские волонтеры придумали и изготовили «сухой фронтовой душ». Как пишет региональное издание «56 медиа», для использования душа понадобятся только губка из дорнита (полотно, которое изготавливается на основе синтетических волокон – прим. ВЗГЛЯД), специальная мыльная жидкость, полотенце и инструкция, которая предусмотрена в комплекте.

По словам волонтера Ольги Калачевой, бойцы могут взять губку, смоченную специальным средством, нанести на кожу, а после протереть полотенцем. Заявляется, что одной пятилитровой емкости с так называемым сухим душем хватит на 100 походов в душ.

Схожая идея родилась и у жителей Липецкой области. Как пишет местное издание Lipetskmedia, в селе Пушкино придумали специальные мыльные салфетки из геотекстиля. Наборы собирают ученики местной школы. Способ применения прост: смочить губку небольшим количеством воды, сжать несколько раз до образования пены, протереть части тела, остатки пены удалить полотенцем. Примечательно, но «душ» позволит отмыть даже машинное масло.

Защита для четвероногих помощников

В Донецке для животных стали шить противоосколочные жилеты. Разработано два вида экипировки – большой жилет с возможностью размещения на нем боекомплектов или аптечки и малый, на двух сторонах которого поместится по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты.



«Честно говоря, крайне редко встречаю служебных собак на фронте. Как правило, это инженерные службы. Весь вопрос в удобстве и весе изделия. Важно понимать, что в период летней жары животному может быть непросто работать после полудня даже без бронежилета. Это обязательно надо учитывать при пошиве подобной защиты», – отметил военкор Коц. В свою очередь Рожин напоминает, что

«качественная подготовка собаки для саперов или медиков – очень непростая задача, требующая времени и колоссальных усилий, поэтому четвероногих надо беречь».

«Это большая ценность, никто не воспринимает их как расходный материал. Соответственно, бронежилеты призваны увеличить выживаемость животного в условиях боевых действий. Да, многие задачи, которые в период Великой Отечественной войны выполняли собаки, переведены на технику. Технологический прогресс обеспечил нам такую возможность. Но тот же дрон, при помощи которого ищут раненых, может быть подавлен системами РЭБ. А четвероногому солдату это не угрожает», – указал военный эксперт.

С другой стороны, обычный коптер стоит куда дешевле, чем обученная собака. Поэтому животных стоит привлекать к службе аккуратно и при острой необходимости. «Если при этом есть возможность защитить хвостатого от лишней угрозы, это надо делать – и защитные жилеты тут в самый раз», – заключил он.



