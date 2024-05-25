«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Путин призвал принимать на вооружение эффективные образцы в ускоренном порядке
Необходимо активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.
«Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого «народного ОПК», дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», – передает слова главы государства ТАСС.
При этом на важным остается вопрос выпуска гражданской продукции.
«Не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий», – указал Путин.
Он отметил, что «освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу».
Также президент рассказал о росте выпуска вооружений.