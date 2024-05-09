Военкор: «Народный ОПК» вносит большой вклад в будущую победу в СВО

Военкор Коц: Основное преимущество «народного ОПК» – это скорость взаимодействия между производителями и бойцами

«Роль «народного ОПК» в спецоперации довольно значима. Дело в том, что за последние два года у нас появилось очень много так называемых кулибиных, народных мастеров. Я сам в зоне СВО хожу с дрон-детектором, который не является промышленной разработкой», – рассказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

«И таких историй много, каждая из них вносит вклад в будущую победу. Огромное число людей по всей стране работают по различным направлениям, начиная с разработки FPV-дронов, которые уже показали свою эффективность, заканчивая системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавления», – продолжил собеседник.

По его словам, основное преимущество таких разработок – скорость взаимодействия между производителями и бойцами. «Энтузиастам не нужно дополнительное согласование, они не проходят через бюрократические процедуры, не тратят драгоценное время. Специалисты сами передают устройства на фронт, собирают мнения военных и дорабатывают образцы», – объяснил спикер.

Однако есть и определенные минусы. «Например, у таких изобретателей попросту нет тех внушительных производственных мощностей, которыми располагают большие предприятия. И в этом контексте тесное сотрудничество энтузиастов и государства крайне важно», – замечает военкор.

Не менее ценным будет и совместная работа различных представителей «народного ОПК», считает эксперт. «Движение «Народный фронт» попыталось это сделать, создав «Кулибин-клуб». На его основе производятся наземные дроны, средства РЭБ», – перечислил он.

Коц также обратил внимание на то, что в рамках встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, Владимир Путин дал понять всю значимость этой работы. «Более того, президент нередко лично интересуется делами на фронте, а также потребностями военных. Можно однозначно сказать – он осведомлен обо всех деталях происходящего и напрямую вовлечен в эти процессы», – заключил военкор.

Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – цитирует главу государства сайт Кремля.

По его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодня. Мы все это понимаем, вся страна понимает, поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент. Президент отметил, что для него встречи подобного рода имеют особое значение.

Обсуждались и вопросы оборонной промышленности. Полковник Д. Малахов, командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии, отчитался, что в рамках спецоперации ВС РФ уже больше года активно применяют FPV-дроны. По его оценке, использования этого вида вооружений сводит на нет попытки противника действовать на том или ином участке фронта.

В ответ Владимир Путин сказал, что для достижения успехов Россия должна находиться на шаг впереди в технологическом плане. Над этой задачей в настоящий момент работают разные организации: специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Минобороны и даже гражданские службы.

В связи с этим он заявил о важности развития «народного ОПК». «Над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – отметил глава государства.