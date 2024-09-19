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Путин отметил рост «народного ОПК»
Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
«Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.
Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.
Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.
Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.