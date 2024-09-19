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    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    15 комментариев
    19 сентября 2024, 16:48 • Новости дня

    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по выпуску беспилотников будет проводиться на базе особых научно-производственных центров, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

    «Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге.

    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    18 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Путин продлил продовольственное эмбарго на западный импорт

    Путин продлил продовольственное эмбарго на импорт из стран Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин продлил введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада, оно продлено еще на два года – с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что необходимо «продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

    Кроме того, российский лидер сообщил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    19 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова удостоена почетного звания заслуженной артистки России за заслуги в области культуры и многолетнюю деятельность, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Федорова удостоена звания за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

    Оксана Федорова, известная по фамилии Бородина в паспорте, родилась в 1977 году в Пскове. Она прошла обучение в милицейско-правовом лицее и средней школе милиции в Пскове. Позже она поступила в Петербургский университет МВД России, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

    Федорова стала известной в 1999 году, когда победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Позднее она выиграла титул «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002 году. В течение более 22 лет она является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Федорова также была задействована в проектах «Субботник» и «Субботний вечер», а также снялась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    19 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке оборонного предприятия «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

    Кадры, на которых Путин осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, опубликовали в Telegram-канале Кремля. Президенту продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.

    Также образцы вооружения осмотрели министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

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    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    18 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не только крепостью на границе

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Калининградской области должны ощущать себя как жители России, а не как жители крепости на западной границе, сказал президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Нужно стремиться к тому, чтобы это был не только наш форпост и крепость на западных рубежах отечества, но и чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны. Чтобы она чувствовала, что она является частью большого государства», – цитирует Путина ТАСС.

    Хотя регион и находится на отдалении от остальной части страны, Калининградская область должна жить общей с Россией жизнь, по всем направлениям, в социальном, в культурном и экономическом измерениях. Из-за отдаленности в области есть проблемы, однако они вполне решаемы.

    «Нужно сделать все, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей, нужно создавать условия для экономического развития – естественного экономического развития как части экономического комплекса всей Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    В среду Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

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    18 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом

    Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

    Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.

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    18 сентября 2024, 20:38 • Новости дня
    Путин объяснил увеличение численности ВС появлением новых военных округов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил в условиях СВО прокомментировал указ о повышении численности Вооруженных сил России, он отметил, что решение принято в связи с созданием новых военных округов.

    «Одна из ключевых задач – комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. В Кремле это связали с количеством угроз по периметру границ – «враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных».


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    18 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия обязана защитить жителей приграничных регионов, подвергающихся сейчас опасности, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

    «Святая обязанность… Вооруженных сил – сделать все для защиты людей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    18 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин начал совещание по вопросам развития ВС России в условиях СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.

    В ходе совещания обсуждаются вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности Российской армии, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье.

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    18 сентября 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС призвал их работать с абсолютной отдачей, защищать интересы людей.

    «Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей – каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    В среду Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    19 сентября 2024, 08:53 • Новости дня
    В Госдуму внесли договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 23 августа 2023 года в Цхинвале.

    Договор предполагает развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в области военно-технических вопросов. Это может включать обмен опытом, совместную разработку и модернизацию военной техники, а также возможные поставки оборудования.

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