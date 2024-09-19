Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.0 комментариев
Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге
Президент России Владимир Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке оборонного предприятия «Специальный технологический центр» («СТЦ»).
Кадры, на которых Путин осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, опубликовали в Telegram-канале Кремля. Президенту продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.
Также образцы вооружения осмотрели министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.