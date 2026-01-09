Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как преступника

Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.5 комментариев
Адам Кадыров сообщил о намерении доставить Зеленского в Грозный как военного преступника по первому распоряжению Владимира Путина или Рамзана Кадырова.
Помощник главы Чечни Адам Кадыров заявил в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России), что если Верховный главнокомандующий Владимир Путин или глава Чечни Рамзан Кадыров дадут команду, он готов привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, передает РИА «Новости».
По словам Адама Кадырова, «мы найдем тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника».
Адам Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова, по его мнению, не имеют никакой ценности. Он обвинил Зеленского в разрушении своей страны ради западных похвал и дешевого пафоса. По словам Кадырова, время Зеленского скоро закончится, и он пожалеет о своих высказываниях. Помощник главы Чечни заявил, что финал «спектакля» украинского лидера напишут в Чечне, и он не будет комедийным.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ