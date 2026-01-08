Российские военные уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ под Константиновкой

Tекст: Дарья Григоренко

В Минобороны уточнили: «На константиновском направлении разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили наблюдательный пункт и блиндаж с живой силой противника, передав координаты расчетам артиллерии. Расчет 152-мм артиллерии «Мста-Б» уничтожил наблюдательный пункт с живой силой противника в районе Константиновки. Расчет 122-мм артиллерии Д-30 также уничтожили блиндаж, где укрывался противник», передает ТАСС.

Кроме того, на этом участке операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии уничтожили автомобиль и полевой склад с горюче-смазочными материалами противника. По данным Минобороны РФ, беспилотники 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и ликвидировали замаскированную огневую точку, а артиллерия из 152-мм орудия 2А65 уничтожила пункт управления беспилотниками противника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

В конце декабря командующий Южной группировкой Сергей Медведев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину сообщил, что северо-восточные окраины Константиновки в ДНР находятся под контролем российских военных, которые уже заняли завод «Стройстекло» и удерживают до 45% города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки сорвали четыре попытки ротации и снабжения украинских военных на Константиновском направлении в ДНР.