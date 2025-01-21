Reuters: Чехия заменит российскую нефть на поставки через Трансальпийский нефтепровод

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Чехия намерена со второго квартала увеличить поставки нефти через Трансальпийский нефтепровод TAL, передает РИА «Новости».

Этот шаг позволит Праге отказаться от использования российского нефтепровода «Дружба».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о долгожданном освобождении от «шантажа Москвы», однако, по его словам, обрывать все связи с Россией Прага пока не спешит.

Модернизация нефтепровода TAL позволила увеличить его пропускную способность вдвое, до 8 млн тонн в год. TAL снабжает шесть НПЗ, в том числе Фобурский в Германии, откуда нефть поступает на чешские НПЗ Кралупский и Литвиновский.

Сертификация TAL еще не завершена, но оператор уверен в его готовности обеспечить Чехию нефтью в случае перебоев с российскими поставками.

Чехия, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемами после прекращения поставок российской нефти морем в декабре 2022 года.

Несмотря на исключения для «Дружбы», Чехия ищет альтернативные источники нефти. Эксперты считают, что замена российской нефти может привести к подорожанию топлива в Чехии и усложнению процесса закупок.

Страны ЕС, такие как Германия, уже сталкивались с подобными проблемами, что в некоторых случаях приводило к сворачиванию производства и закупке готовых нефтепродуктов.

Эксперты предполагают, что полный отказ ЕС от российской нефти возможно реализовать физически, но это будет крайне невыгодно для европейцев.

Тем временем Венгрия и Сербия решили ускорить строительство нефтепровода между странами из-за санкций США, влияющих на энергетическую безопасность Европы. Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».

Вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году.