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    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями
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    Выживший в Охотском море Михаил Пичугин стал подозреваемым
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    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Башмет заявил о готовности отправиться воевать в зоне СВО
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 12:40 • Новости дня

    Reuters: Чехия заменит российскую нефть на поставки через Трансальпийский нефтепровод

    Tекст: Александра Юдина

    Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL, модернизация которого уже завершена, пишет Reuters.

    По данным издания, Чехия намерена со второго квартала увеличить поставки нефти через Трансальпийский нефтепровод TAL, передает РИА «Новости».

    Этот шаг позволит Праге отказаться от использования российского нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о долгожданном освобождении от «шантажа Москвы», однако, по его словам, обрывать все связи с Россией Прага пока не спешит.

    Модернизация нефтепровода TAL позволила увеличить его пропускную способность вдвое, до 8 млн тонн в год. TAL снабжает шесть НПЗ, в том числе Фобурский в Германии, откуда нефть поступает на чешские НПЗ Кралупский и Литвиновский.

    Сертификация TAL еще не завершена, но оператор уверен в его готовности обеспечить Чехию нефтью в случае перебоев с российскими поставками.

    Чехия, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемами после прекращения поставок российской нефти морем в декабре 2022 года.

    Несмотря на исключения для «Дружбы», Чехия ищет альтернативные источники нефти. Эксперты считают, что замена российской нефти может привести к подорожанию топлива в Чехии и усложнению процесса закупок.

    Страны ЕС, такие как Германия, уже сталкивались с подобными проблемами, что в некоторых случаях приводило к сворачиванию производства и закупке готовых нефтепродуктов.

    Эксперты предполагают, что полный отказ ЕС от российской нефти возможно реализовать физически, но это будет крайне невыгодно для европейцев.

    Тем временем Венгрия и Сербия решили ускорить строительство нефтепровода между странами из-за санкций США, влияющих на энергетическую безопасность Европы. Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».

    Вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году.

    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа

    Сенатор Пушков сообщил о страхах в ЕС в связи с президентством Дональда Трампа

    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Дональда Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трамп наносит «чудовищные удары» по ценностям европейской либеральной элиты.

    Сенатор отметил, что введение в США признания только двух полов – мужского и женского – стало шоком для европейских политиков, которые всегда считали США «цитаделью либеральной демократии». По словам Пушкова, это решение фактически разрушает систему «общих ценностей», объединявшую Европу и Америку.

    Он также подчеркнул, что Трамп объявляет войну либеральной цензуре, которая царит в средствах массовой информации Британии, Франции и Германии. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал Пушков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что официальная политика США теперь признает только два гендера – мужской и женский, а также пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.

    В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что впервые за 40 лет собрало церемонию инаугурации в таком формате.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».

    Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.

    Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    20 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избрание Дональда Трампа президентом США ставит Европейский союз перед стратегической дилеммой, в которой ЕС предстоит выбрать, с кем он сейчас – с Пекином или с Вашингтоном, пишет Politico.

    Приход Дональда Трампа к власти в США ставит перед Европейским союзом серьезный выбор между поддержкой Вашингтона или Пекина, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Новоизбранный президент США, согласно изданию, не планирует проводить мягкую политику в отношении Китая, что вынуждает Брюссель рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества.

    ЕС стоит либо подчиниться требованиям Трампа и отказаться от китайских товаров, либо оставить американского президента противостоять Китаю в одиночку, говорится в материале.

    Оба сценария могут подорвать единство европейских стран и ослабить экономику, которая уже находится в шатком состоянии. Первый вариант чреват негативными ответными мерами со стороны Китая, а второй может привести к введению США тарифов на европейские товары. Европейские обозреватели отметили, что «даже самые сильные в Европе могут не выжить».

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал их результаты «очень хорошими» для обеих стран.

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    21 января 2025, 09:28 • Новости дня
    В Германии призвали возобновить импорт нефти из России

    Депутат Бундестага Дагделен потребовала возобновить импорт нефти из России на НПЗ в Шведте

    В Германии призвали возобновить импорт нефти из России
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Бундестага Севим Дагделен выступила с требованием возобновить импорт российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы обеспечить рыночные цены на энергоносители, следует из ее сообщения в соцсети.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила о необходимости возобновления импорта российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведте, сообщает РИА «Новости».

    Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, в котором описывается, как санкции нанесли удар по НПЗ в Шведте, который ранее перерабатывал российскую нефть, доставляемую по трубопроводу «Дружба». В результате санкций завод оказался в кризисе, а его сотрудники подверглись угрозе увольнения.

    «Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия «Северного потока – 2» и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», – написала депутат.

    Ранее Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии из-за нехватки доступных энергоресурсов.

    Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

    Россия предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте может привести к росту цен на топливо в Германии.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    20 января 2025, 15:05 • Новости дня
    Стало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Трампа

    Представитель ЕК: Евросоюз на инаугурации Трампа представит посол ЕС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол ЕС будет представлять Евросоюз на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

    Пиньо подтвердила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на церемонии, так как она не получала официального приглашения от американской стороны. Тем не менее Евросоюз будет представлен на высоком уровне через посла, передает РИА «Новости».

    Она также уточнила, что у фон дер Ляйен пока нет назначенных встреч с Трампом, но она стремится установить с ним контакт как можно скорее.

    «Пока никаких конкретных дат нет», – добавила Пиньо в ответ на вопросы журналистов о возможных сроках встречи.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил иностранных лидеров на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует инаугурацию посещать из-за отсутствия приглашения. Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию, бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии, но не посетят официальный обед.

    Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением, но получал отказ.

    Напомним, Дональд Трамп решил провести церемонию в ротонде Капитолия, как при Рональде Рейгане в 1985 году.

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    21 января 2025, 02:26 • Новости дня
    В Курской области нашли тела гражданских с пулевыми и осколочными ранениями

    Минобороны сообщило о телах гражданских лиц с пулевыми и осколочными ранениями в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    В Курской области, в селе Русское Поречное, освобожденном от украинских военных, обнаружены тела гражданских с признаками насильственной смерти, передает РИА «Новости». Отмечается, что тела были найдены в подвалах домов, у всех жертв зафиксированы пулевые и осколочные ранения.

    Как отметил боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.

    «Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», – сказал он.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    20 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    «Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

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    Российские войска освободили Волково в ДНР
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    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    Определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году
    Студент из Петербурга открыл ресторан с «подставными» спутницами

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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