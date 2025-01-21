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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 16:31 • Новости дня

    Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу

    Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильское правительство инициировало контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан для повышения безопасности в регионе Иудеи и Самарии.

    Как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Операция направлена на повышение уровня безопасности в регионе Иудеи и Самарии.

    В ходе операции будут задействованы силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции. «Это масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что данное мероприятие станет значительным шагом в направлении цели по укреплению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля. ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры. Также ХАМАС отказался от единоличного управления Газой.

    19 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

    Вслед за министром партия «Еврейская сила», которую он представляет, также заявила о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Бен-Гвир написал: «Депутаты от «Еврейской силы» подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!» Это заявление он сделал после того, как стало известно о соглашении с ХАМАС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    20 января 2025, 08:59 • Новости дня
    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры

    Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили сувениры от ХАМАС

    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденные из сектора Газа три израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками, в которых были сувениры и фотографии региона, сообщает Ynet.

    Палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц в рамках сделки с Израилем, передав им пакеты с подарками. В подарочных наборах, полученных заложницами, находились сувениры и фотографии сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Действие перемирия началось 19 января и должно продлиться 42 дня. Стороны выразили намерение к окончательному завершению конфликта, который унес за 15 месяцев жизни 46 тыс. палестинцев и примерно 1,5 тыс. израильтян.

    Конфликт в секторе Газа также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

    Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    19 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа

    Армия Израиля подтвердила передачу троих заложниц силам ЦАХАЛ в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которые были переданы израильским военным и направлены для медицинского осмотра на территорию Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о передаче трех заложниц израильским военным на территории сектора Газа, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе армии заявили: «Трое освобожденных заложниц в настоящее время переданы силам ЦАХАЛ в секторе Газа».

    Освобожденные девушки направляются на территорию Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр. Детали операции по их освобождению в настоящее время не разглашаются. Однако армия Израиля подчеркивает, что здоровье и безопасность заложниц остаются в приоритете.

    По сведениям израильской стороны, освобождение заложниц стало возможным благодаря тщательно спланированной операции армии обороны Израиля. В настоящее время ведется работа по оценке их состояния и оказанию необходимой помощи.

    Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

    Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    19 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников

    Нетаньяху приказал продолжать огонь в Газе до получения списка заложников от ХАМАС

    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности, после которого принял решение не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока радикальная организация ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.

    В заявлении канцелярии израильского премьера уточняется, что прекращение огня, которое должно было начаться в 08:30 утра по местному времени, отложено до момента предоставления списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 00:51 • Новости дня
    Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times

    Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.

    Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.

    Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.

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    19 января 2025, 00:00 • Новости дня
    В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

    Тысячи протестующих в Лондоне потребовали прекращения огня в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, требовавших от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как сообщает ТАСС, в центре Лондона прошла многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Участники акции требовали от международных лидеров добиваться от Израиля соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Прекращение огня немедленно» и «Свободу Палестине». Также протестующие критиковали премьер-министра Британии Кира Стармера за бездействие в отношении гуманитарной катастрофы в Газе.

    Организаторы планировали провести акцию у штаб-квартиры Би-би-си, но получили отказ полиции из-за близости синагоги. Перед собравшимися на улице Уайтхолл выступили представители партии «зеленых» и Кампании солидарности с Палестиной. Они отметили соглашение о перемирии в Газе как «большую победу», но подчеркнули необходимость продолжать борьбу за создание палестинского государства. Протестующие также выражали желание предать суду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

    На акции присутствовали ортодоксальные евреи и родственники узников концлагерей, выступавшие против «геноцида в Газе». За порядком следили более одной тысячи сотрудников лондонской полиции. По итогам демонстрации было задержано 77 человек, большинство из которых пытались прорваться к штаб-квартире Би-би-си через полицейские кордоны.

    Согласно заявлению Скотленд-Ярда, это самое большое количество задержанных участников протестов Кампании солидарности с Палестиной с октября 2023 года. Один из задержанных нес плакат в поддержку движения «Хезболлах», запрещенного в Британии. Представитель Скотленд-Ярда отметил, что серьезных травм среди полицейских не зафиксировано.

    Достигнутое соглашение о перемирии в Газе включает освобождение заложников и прекращение огня. Израиль и ХАМАС договорились обменять 33 израильских заложника на палестинских заключенных. Посреднические усилия в этом процессе оказали Доха, Каир и Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции; протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта; во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

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    18 января 2025, 22:53 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы

    Нетаньяху: ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство изизраильских заложников, которых ХАМАС обязался освободить, живы, заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «В рамках соглашения, которое было принято, Израиль вернет домой 33 заложника, большинство из которых живы», – цитирует РИА «Новости» Нетаньяху.

    По его словам, в результате переговоров Израиль смог увеличить количество заложников, освобождаемых ХАМАС на первом этапе сделки. Он уточнил, что палестинское движение согласилось освободить почти в два раза больше заложников по сравнению с майским предложением.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Перемирие начнется 19 января и продлится 42 дня. За это время планируется окончательное завершение боевых действий, которые унесли жизни 46 тыс. палестинцев и порядка полутора тыс. израильтян.

    На первом этапе сделки предполагается освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, но останутся в их пределах. Поставки гуманитарной помощи увеличатся до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

    Ранее палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Также движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом.

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    18 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о возобновлении боев в Газе в случае необходимости

    Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе в случае необходимости

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов возобновить боевые действия в секторе Газа новыми методами и с поддержкой США, если возникнет необходимость, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем телеобращении заявил, что страна готова возобновить боевые действия в секторе Газа, если это будет необходимо, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Израиль при этом будет использовать новые способы и делать это с огромной мощью. Нетаньяху заверил, что настоял на этом требовании во время переговоров о прекращении огня.

    Также премьер-министр отметил, что по данному вопросу он пользуется поддержкой США. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохраняет свою приверженность защите своих граждан и обеспечению безопасности страны.

    По словам израильского премьера, Израиль готов к любым вызовам и сможет действовать решительно и эффективно, если ситуация потребует этого.

    Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    СМИ писали, что израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников.

    ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.

    Кроме того, палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

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    19 января 2025, 18:50 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту трех заложниц

    ХАМАС освободил трех израильских заложниц и передал Красному Кресту

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу трех израильских заложниц от ХАМАС. Заложницы направляются в сектор Газа к израильским военным. Освобождение связано с ранее достигнутой сделкой между Израилем и ХАМАС.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) трех заложниц, передает РИА «Новости». Заложницы направляются к израильским военным и агентствам безопасности в секторе Газа.

    «Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа», – написано в сообщении армии.

    Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

    Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    19 января 2025, 17:45 • Новости дня
    СМИ: Израиль получил список 90 имен палестинских заключенных

    Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой

    Tекст: Ольга Иванова

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Израильское тюремное управление получило список из 90 палестинских заключенных, которых должны освободить в рамках первого этапа сделки по обмену с Газой, сообщает РИА «Новости». Это решение было принято в рамках соглашения, которое предполагает обмен заключенными на заложников.

    Израильские власти подтвердили получение списка, который является частью более широкой сделки с Газой. Заключенные, чьи имена указаны в списке, должны быть освобождены в ближайшее время. Сделка является важным шагом на пути к урегулированию напряженных отношений между Израилем и палестинскими организациями.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    18 января 2025, 18:53 • Новости дня
    Полиция Израиля заявила о теракте после нападения с ножом в центре Тель-Авива

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива вооруженный ножом злоумышленник ранил человека, после чего был нейтрализован, полиция рассматривает это как террористический акт.

    Один человек получил ранения в результате нападения с ножом в центре Тель-Авива, передает ТАСС. Инцидент произошел в районе улицы Левонтин, известном множеством баров и ресторанов. По словам власти, случившееся признано терактом.

    Пострадавший мирный гражданин получил серьезные ранения и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Вооруженный гражданин, оказавшийся поблизости, сумел выстрелить в нападавшего и нейтрализовать его.

    Полиция стянула крупные силы к месту происшествия и ведет расследование. По данным портала Ynet, нападение совершил житель палестинского города Тулькарм, который находился в Израиле незаконно.

    Ранее двв человекв получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший был обезврежен.


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    19 января 2025, 14:39 • Новости дня
    N12: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Стало известно, что ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, передавая списки имен в пятницу, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

    Как сообщает РИА «Новости», палестинское движение ХАМАС приняло решение об освобождении заложников по субботам. Списки пленных будут передаваться израильской стороне за день до запланированного обмена. Эта информация была обнародована 12-м каналом израильского телевидения, который ссылается на источники в Израиле.

    Телеканал отметил: «Дни освобождения заложников – по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день». Решение об освобождении пленников по выходным дням, по мнению израильских экспертов, может быть связано с соблюдением религиозных традиций и особенностями логистики.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 11:55 • Новости дня
    При израильском обстреле в секторе Газа погибли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские войска нанесли удары по сектору Газа, что привело к гибели восьми человек и ранениям 25, сообщили СМИ.

    Как передает палестинский телеканал Al Aqsa, в воскресенье утром израильские войска обстреляли два района сектора Газа, в результате чего погибли восемь человек и пострадали 25. Пять погибших были обнаружены в городе Газа, а трое на севере анклава, пишет РИА «Новости».

    В заявлении гражданской обороны сектора Газа говорилось о том, что обстрелы произошли после объявления о вступлении в силу прекращения огня.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    20 января 2025, 23:58 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников

    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников в субботу

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

    Как отметили представители движения, 25 января, в рамках второй фазы обмена пленными будет осуществлено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передает ТАСС. В заявлении организации говорится, что обмен будет произведен в назначенные сроки, однако количество освобождаемых заложников пока не уточняется.

    Напомним, ранее израильские СМИ распространили информацию, что ХАМАС планирует передавать списки заложников, готовых к освобождению, посредникам по пятницам. Это будет происходить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что позволит осуществлять обмен заложников по субботам. Одновременно с этим, Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой.

    Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.

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    20 января 2025, 16:33 • Новости дня
    Посол Израиля подтвердила внесение россиянина Труфанова в списки на обмен

    Посол Израиля: Россиянин Труфанов находится в списке на обмен с ХАМАС на первом этапе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС, сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

    Она подтвердила, что Труфанов будет освобожден, и выразила надежду на успешное завершение сделки по его возвращению. Дипломат подчеркнула, что ответственность за жизнь и возвращение Труфанова лежит на ХАМАС, который должен обеспечить его безопасное освобождение, передает ТАСС.

    Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильтянок, удерживавшихся 15 месяцев в секторе Газа, и выразил надежду на скорое возвращение россиянина Труфанова.

    Напомним, в пятницу стало известно, что имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.

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    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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