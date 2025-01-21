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Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу
Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан
Израильское правительство инициировало контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан для повышения безопасности в регионе Иудеи и Самарии.
Как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Операция направлена на повышение уровня безопасности в регионе Иудеи и Самарии.
В ходе операции будут задействованы силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции. «Это масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что данное мероприятие станет значительным шагом в направлении цели по укреплению безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля. ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры. Также ХАМАС отказался от единоличного управления Газой.