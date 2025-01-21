Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу

Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Операция направлена на повышение уровня безопасности в регионе Иудеи и Самарии.

В ходе операции будут задействованы силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции. «Это масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что данное мероприятие станет значительным шагом в направлении цели по укреплению безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля. ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры. Также ХАМАС отказался от единоличного управления Газой.