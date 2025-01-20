ХАМАС отказалось от единоличного управления Газой

ХАМАС решило создать команду технократов для управления Газой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении не управлять сектором Газа единолично, передает ТАСС. Член политбюро организации Мухаммед Наззал отметил, что ХАМАС планирует создать команду технократов, включающую представителей всех палестинских групп. По его словам, такие консультации со всеми палестинскими сторонами продолжаются.

Наззал также объявил о создании международной организации для помощи в восстановлении Газы. Он подчеркнул, что международные донорские организации начнут действовать после обеспечения прекращения огня. «Мы хотим, чтобы восстановление Газы началось как можно скорее. И для этой цели будет создан фонд, в который вложатся страны-доноры», – уточнил Наззал.

Наззал добавил, что ХАМАС готово соблюдать договоренности о прекращении огня и открыто к разным вариантам развития событий. Он также отметил, что давление на Израиль оказывалось со стороны избранного президента США Дональда Трампа, однако основной причиной прекращения огня стал успех сопротивления в Газе. Турция, по его словам, сыграла значительную роль в подготовке соглашения, даже не находясь за столом переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ЦАХАЛ на территории сектора Газа передали троих заложниц, находившихся в плену у ХАМАС. Израиль получил список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается обменять на удерживаемых в Газе заложников. ХАМАС будет освобождать заложников по субботам в рамках договоренностей об обмене пленными.