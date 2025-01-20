  • Новость часаУдар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп хочет превратить Мадуро в Асада
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    Уходящий Байден заявил о намерении остаться
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    20 января 2025, 08:48 • Новости дня

    ХАМАС отказалось от единоличного управления Газой

    ХАМАС решило создать команду технократов для управления Газой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС намерено сформировать команду технократов для управления сектором Газа, привлекая представителей всех палестинских групп.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении не управлять сектором Газа единолично, передает ТАСС. Член политбюро организации Мухаммед Наззал отметил, что ХАМАС планирует создать команду технократов, включающую представителей всех палестинских групп. По его словам, такие консультации со всеми палестинскими сторонами продолжаются.

    Наззал также объявил о создании международной организации для помощи в восстановлении Газы. Он подчеркнул, что международные донорские организации начнут действовать после обеспечения прекращения огня. «Мы хотим, чтобы восстановление Газы началось как можно скорее. И для этой цели будет создан фонд, в который вложатся страны-доноры», – уточнил Наззал.

    Наззал добавил, что ХАМАС готово соблюдать договоренности о прекращении огня и открыто к разным вариантам развития событий. Он также отметил, что давление на Израиль оказывалось со стороны избранного президента США Дональда Трампа, однако основной причиной прекращения огня стал успех сопротивления в Газе. Турция, по его словам, сыграла значительную роль в подготовке соглашения, даже не находясь за столом переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ЦАХАЛ на территории сектора Газа передали троих заложниц, находившихся в плену у ХАМАС. Израиль получил список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается обменять на удерживаемых в Газе заложников. ХАМАС будет освобождать заложников по субботам в рамках договоренностей об обмене пленными.

    18 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

    Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

    Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

    Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

    Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

    Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.

    Коментарии (25)
    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

    Коментарии (3)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 15:41 • Новости дня
    Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

    Россия и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, передает ТАСС.

    Проект документа был парафирован в Дубае заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

    Данное соглашение направлено на создание благоприятной налоговой базы для инвестиций и устранение налоговых барьеров, препятствующих деятельности инвесторов.

    Аль-Хури отметил, что переговоры – часть усилий по улучшению инвестиционного климата и по устранению налоговых препятствий для физических и юридических лиц в обеих странах.

    Эмиратский чиновник подчеркнул, что соглашение обеспечит «четкую и стабильную правовую базу», которая будет поддерживать инвесторов и стимулировать торговый обмен. Оно обещает привлечение как иностранных, так и внутренних инвестиций, способствуя экономическому росту и открывая новые возможности для сотрудничества в различных областях.

    Россия и ОАЭ  заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций в 2011 году. В 2022 году Россия предложила пересмотреть налоговые соглашения с дружественными странами, включая ОАЭ, на фоне планов по введению налога на прибыль организаций в Эмиратах.

    Соглашение об избежании двойного налогообложения станет актуальным в свете изменений в налоговой политике ОАЭ. 1 июня 2023 года страна ввела федеральный корпоративный налог на прибыль в размере девяти процентов для среднего и крупного бизнеса. Однако компании с годовой выручкой, не превышающей 375 тыс. дирхамов (около 102 тыс. долларов), по-прежнему освобождены от налогообложения. Эти изменения не затрагивают благотворительные организации, инвестиционные фонды, госкорпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 00:51 • Новости дня
    Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times

    Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.

    Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.

    Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 00:00 • Новости дня
    В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

    Тысячи протестующих в Лондоне потребовали прекращения огня в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, требовавших от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как сообщает ТАСС, в центре Лондона прошла многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Участники акции требовали от международных лидеров добиваться от Израиля соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Прекращение огня немедленно» и «Свободу Палестине». Также протестующие критиковали премьер-министра Британии Кира Стармера за бездействие в отношении гуманитарной катастрофы в Газе.

    Организаторы планировали провести акцию у штаб-квартиры Би-би-си, но получили отказ полиции из-за близости синагоги. Перед собравшимися на улице Уайтхолл выступили представители партии «зеленых» и Кампании солидарности с Палестиной. Они отметили соглашение о перемирии в Газе как «большую победу», но подчеркнули необходимость продолжать борьбу за создание палестинского государства. Протестующие также выражали желание предать суду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

    На акции присутствовали ортодоксальные евреи и родственники узников концлагерей, выступавшие против «геноцида в Газе». За порядком следили более одной тысячи сотрудников лондонской полиции. По итогам демонстрации было задержано 77 человек, большинство из которых пытались прорваться к штаб-квартире Би-би-си через полицейские кордоны.

    Согласно заявлению Скотленд-Ярда, это самое большое количество задержанных участников протестов Кампании солидарности с Палестиной с октября 2023 года. Один из задержанных нес плакат в поддержку движения «Хезболлах», запрещенного в Британии. Представитель Скотленд-Ярда отметил, что серьезных травм среди полицейских не зафиксировано.

    Достигнутое соглашение о перемирии в Газе включает освобождение заложников и прекращение огня. Израиль и ХАМАС договорились обменять 33 израильских заложника на палестинских заключенных. Посреднические усилия в этом процессе оказали Доха, Каир и Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции; протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта; во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 12:27 • Новости дня
    Прекращение огня в Газе вступило в силу

    Прекращение огня в секторе Газа началось после получения списка заложников

    Прекращение огня в Газе вступило в силу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно сообщению канцелярии премьер-министра.

    Как передает ТАСС, в четверг в 12:15 мск было введено прекращение огня в секторе Газа, о чем сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены в этот же день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января.

    Коментарии (2)
    18 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о возобновлении боев в Газе в случае необходимости

    Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе в случае необходимости

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов возобновить боевые действия в секторе Газа новыми методами и с поддержкой США, если возникнет необходимость, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем телеобращении заявил, что страна готова возобновить боевые действия в секторе Газа, если это будет необходимо, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Израиль при этом будет использовать новые способы и делать это с огромной мощью. Нетаньяху заверил, что настоял на этом требовании во время переговоров о прекращении огня.

    Также премьер-министр отметил, что по данному вопросу он пользуется поддержкой США. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохраняет свою приверженность защите своих граждан и обеспечению безопасности страны.

    По словам израильского премьера, Израиль готов к любым вызовам и сможет действовать решительно и эффективно, если ситуация потребует этого.

    Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    СМИ писали, что израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников.

    ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.

    Кроме того, палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 16:32 • Новости дня
    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии

    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил заключение соглашения с палестинским движением ХАМАС. Как передает «РИА Новости», данное соглашение направлено на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила этот шаг, пояснив, что сделка учитывает политические и гуманитарные аспекты.

    Окончательное утверждение данного соглашения правительством Израиля ожидается на заседании, которое планируется провести позднее в пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля

    Хуситы нанесли ракетный удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы заявили, что поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Зульфикар».

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа отметил, что для атаки использовалась баллистическая ракета «Зульфикар».

    Сариа уточнил, что удар был нацелен на министерство обороны в «оккупированном районе Яффо». Свое заявление он сделал в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. На данный момент нет подтверждений или опровержений этой информации со стороны израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  ранее хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 12:03 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января

    ХАМАС объявило о планах освободить трех израильских заложниц из плена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о планах освободить 19 января трех израильских заложниц в рамках сделки об обмене пленными, включая 24-летнюю Роми Гонен.

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить трех израильских заложниц, сообщает ТАСС. Об этом заявил Абу Убайда, представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», военного крыла ХАМАС. Освобождение заложниц планируется провести в воскресенье, 19 января.

    В рамках сделки об обмене пленными решено освободить Роми Гонен (24 года), Эмили Демари (28 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы, и приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС обещало освободить трех израильских заложниц 19 января.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии

    Эрдоган пообещал уничтожить курдские силы РПК на севере Сирии в ближайшее время

    Tекст: Вера Басилая

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция не потерпит деятельности РПК и их сирийского ответвления – Сил народной самообороны (СНС), занимающих треть территории Сирии. Он пообещал принять меры для радикального решения этой проблемы, если СНС не откликнется на призыв сложить оружие, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития в городе Мерсин. Эрдоган отметил, что если РПК-СНС не выполнит призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана сложить оружие, Турция самостоятельно решит эту проблему, используя опыт успешных операций на севере Сирии. По словам президента, ликвидация террористической угрозы будет осуществлена в любом случае.

    Ранее лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал Оджалана обратиться к своим сторонникам с инициативой прекратить вооруженное противостояние. В прошлом году прокурдская партия DEM провела переговоры с Оджаланом в тюрьме, и есть ожидания, что до середины февраля он может выступить с обращением.

    Конфликт между Турцией и РПК длится с 1984 года, и Анкара регулярно проводит операции против ее сторонников в Турции, а также на севере Сирии и Ирака.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности применить силу против террористов в Сирии, если они не сложат оружие.

    Турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана.

    В декабре 2024 года сообщалось, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 21:40 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату

    Хуситы заявили об ударе по израильскому городу Эйлату баллистической и крылатой ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары по объектам на юге Израиля баллистической и крылатой ракетами, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетных ударов по городу Эйлату на юге Израиля, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah отметил, что были проведены две военные операции. Целями атак стали важные объекты в районе Умм-эр-Рашраш, более известном как Эйлат.

    Сариа уточнил, что первая операция была осуществлена с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар». Вторая атака, по его словам, была проведена с применением крылатой ракеты.

    Ранее хуситы заявили, что нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

    До этого шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило о массированных атаках на Израиль после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 11:35 • Новости дня
    В МИД Катара сказали, когда в секторе Газа начнет действовать перемирие

    МИД Катара: Перемирие в секторе Газа начнется в 9.30 мск 19 января

    Tекст: Александра Юдина

    Режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать 19 января в 9.30 мск, что было согласовано сторонами конфликта и посредниками, сообщил МИД Катара.

    Режим прекращения огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января, что соответствует 9.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил этот факт. По его словам, договоренность была достигнута по согласованию сторон соглашения и посредников.

    Накануне военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство его утвердить.

    Коментарии (0)
    Главное
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    WP: Десятки сотрудников госдепа уходят в отставку по требованию Трампа
    Fox News: Трамп переименует Мексиканский залив в Американский
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали
    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры
    CNN: Байден оставит Трампу письмо перед уходом
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп хочет превратить Мадуро в Асада

    Новой внешнеполитической целью администрации Дональда Трампа станет очередная попытка свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечают американские СМИ. Утверждается, что это будет выглядеть так же, как падение правления Асада в Сирии. Так ли это на самом деле и зачем Трампу нужна Венесуэла? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............