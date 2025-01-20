ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры

Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили сувениры от ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц в рамках сделки с Израилем, передав им пакеты с подарками. В подарочных наборах, полученных заложницами, находились сувениры и фотографии сектора Газа, передает РИА «Новости».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Действие перемирия началось 19 января и должно продлиться 42 дня. Стороны выразили намерение к окончательному завершению конфликта, который унес за 15 месяцев жизни 46 тыс. палестинцев и примерно 1,5 тыс. израильтян.

Конфликт в секторе Газа также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.