Лавров заявил о нейтралитете России в армяно-азербайджанском вопросе

Tекст: Ольга Иванова

Во время пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не занимает ничью сторону в армяно-азербайджанском конфликте, передает ТАСС. Выступая после переговоров с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, Лавров отметил, что главной целью российской стороны является содействие нормализации ситуации и укрепление добрососедских отношений между братскими народами.

Лавров подчеркнул, что в официальной риторике России некоторые могут видеть синхронизацию с Азербайджаном, однако это, по его словам, «неверная трактовка позиции российской стороны». В ответ на вопрос о якобы существующей предвзятости, он заявил: «Это не так».

Министр добавил: «Мы занимаемся вопросами, которые актуальны для нормализации отношений между Ереваном и Баку, поскольку заинтересованы в мире и добрососедстве». Глава армянского МИД Арарат Мирзоян также назвал встречу с Лавровым искренней и конструктивной, добавив, что обсуждались как двусторонние вопросы, так и ситуация на Южном Кавказе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена содействовать процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей.