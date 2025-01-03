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Milliyet: Турция станет энергоцентром после отказа Украины от транзита
Стало известно о возможности Турции стать центром энергетической торговли после отказа Украины от транзита
Остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов, пишет газета Milliyet.
Как передает РИА «Новости», прекращение транзита российского газа через Украину открывает путь для Турции к становлению энергетическим центром. Это событие позволит Анкаре занять значимое место в торговле энергоресурсами, так как с 1 января поставки газа через Украину были остановлены из-за истечения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинские власти ранее утверждали, что не планируют продлевать транзитное соглашение с Россией.
Milliyet подчеркивает, что Турция, претендующая на роль энергетического центра, может стать страной, где определяются мировые цены на энергоносители. В качестве примера приводятся Германия и Нидерланды, которые, не будучи производителями энергии, активно влияют на ценообразование. «Это означает, что Турция будет иметь право голоса на энергетическом рынке», – отмечает издание.
Помимо этого, Турция рассматривает возможность создания биржи для определения цен на энергоносители. Это может укрепить ее позиции на энергетической арене и позволить занять место среди ключевых игроков в мировой торговле энергией.
Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.
Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.