Milliyet: Турция станет энергоцентром после отказа Украины от транзита

Стало известно о возможности Турции стать центром энергетической торговли после отказа Украины от транзита

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», прекращение транзита российского газа через Украину открывает путь для Турции к становлению энергетическим центром. Это событие позволит Анкаре занять значимое место в торговле энергоресурсами, так как с 1 января поставки газа через Украину были остановлены из-за истечения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинские власти ранее утверждали, что не планируют продлевать транзитное соглашение с Россией.

Milliyet подчеркивает, что Турция, претендующая на роль энергетического центра, может стать страной, где определяются мировые цены на энергоносители. В качестве примера приводятся Германия и Нидерланды, которые, не будучи производителями энергии, активно влияют на ценообразование. «Это означает, что Турция будет иметь право голоса на энергетическом рынке», – отмечает издание.

Помимо этого, Турция рассматривает возможность создания биржи для определения цен на энергоносители. Это может укрепить ее позиции на энергетической арене и позволить занять место среди ключевых игроков в мировой торговле энергией.

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.