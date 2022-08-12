Роснефть предупредила Германию о росте цен при отказе от Urals

Если Германия решит заменить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в Шведте, это приведет к росту цен на топливо в стране, сообщила Роснефть – крупнейший акционер завода.

Сейчас рассматриваются «возможности по диверсификации маршрутов поставок сырья на завод и смешению различных сортов нефти». В частности, «в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК».

Однако стоимость нефти из США на треть выше российской, а поставки танкерами дороже трубопроводных. В результате «дополнительные затраты от замещения объемов Urals поставленным «альтернативным» сырьем оцениваются в сумму до 20 млн долларов», передает ТАСС.

Кроме того, трубопровод из порта Росток позволяет загрузить НПЗ сырьем лишь наполовину в отличие от нефтепровода «Дружба», с которым завод «был связан исторически с этапа проектирования», как и с «российскими месторождениями». В компании отметили, что «заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически».

При этом неполная загрузка не сокращает затрат, то есть ведет к резкому снижению маржинальности производства – убыток в таком режиме составит около 300 млн евро в год, это грозит существенным снижением налоговых поступлений в бюджет Германии. Завод же «будет вынужден пересмотреть ценообразование на нефтепродукты».

Указывается, что «НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург», а «замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка».

Напомним, Германия планирует отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций. НПЗ РСК получает нефть Urals по трубопроводу «Дружба», поставки по которому не попали под санкции Евросоюза.